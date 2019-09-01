Приметы и обряды на 1 сентября - День Андрея Стратилата-Тепляка

Новости Украины:1 сентября желтеют березы, начинают ронять листья орешники.

Хотя и стоит заметить, что на наших землях в это время порой стояли достаточно теплые погоды, тем более, что впереди было Бабье лето. Сегодня 1 сентября ассоциируется с первым днем знаний, когда школьники и студенты приступают к учебе после каникул, тогда как ранее эта дата знаменовала, сначала первый день Нового года, а потом еще и начало уборки свеклы. Именно поэтому, часто говорили, что 1 сентября пришла Фекла-свекольница.

В церкви 1 сентября почитается память трех мучеников Газских - Агапия, Тимофея и Феклы, которые пострадали за веру примерно в 304-306 гг. Как известно, в юности Тимофей начал изучать Священное писание, а благодаря дару красноречия, стал проповедником. Во времена правления императора Диоклетиана были организованы массовые гонения на последователей Христовой веры, и Тимофей также был пойман. Его обвинили в преступлениях, совершенных против языческих богов, и подвергли многочисленным пыткам. Однако Тимофей не отрекся от веры, не признал своей вины, а, напротив, продолжал проповедовать и говорить о любви к Богу и людям. После этого его приговорили к сожжению.

В том же городе пострадали Фекла и Агапий, которых язычники отдали на растерзание диких животных. Оба мученика также были обвинены язычниками в лживости и неправильности того, что они проповедовали, не захотели подчиняться и поклоняться языческим богам.

На Руси 1 сентября тесно связывали со временем, когда созревала свекла, и, по приметам, если урожай был богатым, то радовались все, ведь на основе свеклы можно было приготовить большое количество блюд, и к тому же, она не только прекрасно хранилась в амбарах, но и обладала уникальным составом по количеству витаминов и минералов. Интересно, что листья свеклы знахари рекомендовали прикладывать к воспаленным глазам, а при зубной боли нужно было подержать во рту коренья свеклы. В день Андрея Стратилата-тепляка готовили на основе этого овоща различные супы - в основном это был наваристый борщ, а также ботвинья. Вместе с квашенной капустой свеклу также подавали с вареным картофелем.

В православии 1 сентября связывают с личностью Андрея Стратилата, который пострадал за веру во Христа.

В день Феклы-свекольницы принято было заканчивать все хозяйственные и торговые сделки. Крестьяне начинали сушить и мять лен, мочить коноплю. Начинались так называемые засидки, когда женщины по вечерам собирались в избах (чаще всего в домах вдов), где беседовали и занимались какой-нибудь работой (например, рукоделием). Долгое время сохранялась традиция сажать мальчиков на коней, когда им исполняется 4 года - так приучают ребенка к работе и взрослой жизни.

Народные приметы на 1 сентября

Дует южный ветер - будет хороший урожай овса.

Если человек родился 1 сентября, то, по приметам, он будет очень мудрым. В качестве оберега ему рекомендуют носить талисманы с агатом и гранатом.