День знаний 2019: поздравления на украинском языке в стихах

1 Із 1 вересня вітати хочу вас! Нехай знання дають чудовий шанс Досягти великої мети І страхи свої перемогти. Хай успішним буде увесь рік І оцінкам гарним згубить лік. З радістю біжіть в освітній храм, Хай знання допомагають вам!

2 Батьки і учні, вчителі, Випускники і першачки, У перший осені день знань Дарую вам букет вітань! Висока буде хай успішність, Терпіння хай допомагає Стати ще кращим і ще вищим, Хай розум ваш перемагає! Хай кожен день у рідній школі Буде наповненим, цікавим, Бажання йти до знань і волі, Себе й довкола світ пізнати!

3 Поспішають в школу дітлахи, Вклавши зошити в портфелі і книжки. Вас вітаємо сьогодні із Днем знань! До навчання щирих вам бажань. Хай знання приносять радість, світло, Школа хай ніколи не набридне. Хай упевнено ви йдете до мети, Відкриваєте цікавих знань світи!

4 З днем знань від серця вас вітаємо, Нехай на користь будуть вам. Знання майбутнє відкривають, Та змісту продають словам! Нехай в житті все буде добре, Знання ведуть лише вперед. І цілий світ буде безкраїм, В достатку, щасті та без бід!

5 З Днем знань усіх вітаю щиро — Дітей, батьків і учнів, вчителів. Знання — це світло і велика сила, Яка вперед допомагає йти. Тож вчіться ненаситно, спрагло, І пізнавайте щось нове. Терпіння, коли буде важко, І з радістю хай ви вчитесь!

6 Вітаю від душі з Днем знань! Бажаю успіхів у всьому, Удачі, здійснення бажань, Трудитися завжди невтомно. Енергії на цілий рік, Здоров’я, море позитиву, Ідей цікавих і нових, Міцної дружби в колективі! Протоптана стежинка в школу, На перший всі спішать урок. З Днем знань вітаю неповторним! Хай буде менше помилок, А більше радості і сміху, Цікавих і потрібних знань, І від уроків буде втіха, І бігти в школу без вагань!

7 Перше вересня — свято навчань, Адже знати багато — чудово. То весь мир — це цікавий словник, Разом з тим, що у ньому навколо! Вас вітаємо з святом таким, Що навчає, знання відкриває. Та бажаємо успіхів тим, Хто знання кожен день здобуває! Хай навчання дається легко, Все, що в ньому, цікавить та вабить. Буде добре, корисно тому, Кому з знаннями дуже таланить!

8 Час підручник відкривати, Щоб гарно могли читати. Щоб чітко рахували, Гарним голосом співали. Щоб малюнки найкращі були, Оцінки гарні здобули. Вчителя шанували, Своїми вміннями дивували.

9 Знань тепер буде багато, Бо вересень завітав крилато. Всіх у школі він зібрав, Учнів кращих відібрав. Щоб всі чемними були, Вивчити вірші могли. Та щоб гарно рахували І ніколи не проспали. День осінній закликає, Вчитель міцно обіймає. Бо для школи час настав, Головне, що не проспав. Та потрібно гарно вчитись, З домашньою не баритись. Біологію вивчати Та на «п’ять» її здавати.

10 Золотий день настав, Учнів ввічливо позвав. Щоб усі гарно навчались, Вчасно в школу прокидались. Щоб домашню всю робили Та батьки щоб не сварили. Хай цей рік буде успішний, Результат від нього — втішний.

11 Вересень до школи позве, Всіх школяриків збере. Щоб вони учились гарно, Сиділи струнко і попарно. Щоб оцінки добрі мали, Всім на світі помагали. Щоб навчання користь дало, Мудрим покоління стало.

12 Продзвенів уже дзвінок Всіх зібравши на урок. Щоб нових знань ви здобули Та старі, щоб не забули. Щоб гордилися батьки Освіченими дітьми. Бо знання — то наша сила, Мама форму дарма не шила.