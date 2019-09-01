Именины (День Ангела) Андрея: значение имени и поздравления

Впервые аналогичное слово (сходное по звучанию) - Анджети - упоминается в египетской мифологии, где он был богом города Бусириса. Анджети изображался в виде человека с двумя перьями на голове, с посохом и с плетью (или хлопушкой) в руках. Позднее в Египте его чтили как верховного бога Осириса.
В христианской мифологии Андрей - один из двенадцати апостолов Брат Петра, галилеянин, рыбачил на Тивериадском озере ("море Галилейском") и входил в общину учеников Иоанна Крестителя. Андрей первым был призван Иисусом Христом в число апостолов (Андрей Первозванный).
По Преданию, проповедовал христианство балканским и причерноморским народам, в частности скифам, и был распят в греческом городе Патры на кресте, имевшем форму буквы "X" (т.н. Андреевский крест). В "Повести временных лет" рассказано, что Андрей Первозванный (один из апостолов) из Херсонеса (Корсуни) дошел до мест, где в будущем предстояло возникнуть городам Киеву и Новгороду, благословил эти места.
Современный Андрей - спокойный, уравновешенный человек. Он никогда не бросает слов на ветер: что сказал - то и сделал, что обещал - то и выполнил. Любит налаженный быт, четко соблюдает семейные обряды - именины, крестины, религиозные, а также государственные праздники. Самым строгим ритуалом является завтрак, обед, ужин. Андрей любит, чтобы все члены семьи вовремя собирались к столу. Очень любит детей. Если они сделают что-нибудь не так - набедокурят, не выполнят всех указаний матери или бабушки, то Андрей всегда берет их под свою защиту.
Его уважают на работе. Так же как и дома (в семье), он никогда не повышает голоса на своих подчиненных. К сожалению, многие Андреи страдают тяжелыми заболеваниями почек, предстательной железы, мочевого пузыря.
Поздравления
День ангела Андрея -
Есть повод вспомнить всем,
Что ангелы умеют
Хранить от грешных дел.
Служить нам, грешным людям,
Послал их Сам Господь.
Об этом не забудем,
Пусть ангел твой живет.
Прислушивайся чутко
Ты к мыслям и словам.
Ведь ангелу так нужно,
Чтоб ты ему внимал.
Он будет непременно
Всю жизнь тебя хранить.
Но Господа за это
Приди благодарить.
Дорогой Андрей!
В этот радостный светлый день
Принимай поздравления скорей,
От родных, знакомых, друзей.
Мы тебе желаем в этот день,
Ярких приключений и страстей,
Искренних эмоций, поздравлений,
Новых планов и больших свершений.
Андрей - молодец,
В жизни просто герой!
Везде успеваешь -
Удача с тобой!
Сегодня Твой день -
Мы поздравить пришли,
И в руки удачу тебе принесли!
Победа и Слава - Девиз непростой?!
Пусть имя хранит,
И дарит покой!
На проблемы все забей -
С праздником тебя, Андрей!
Чтобы всё у тебя было,
Чтоб жена всегда любила,
Чтобы был внутри запал -
Энерджайзер не сгорал,
Не садилась батарейка.
Счастья и любви, Андрейка!
С праздником тебя, Андрей,
Ярких и блестящих дней,
Оптимизма и успеха,
И побольше в жизни смеха!
Пусть везет тебе всегда,
Доброй будет лишь судьба,
Получаются дела,
И исполнится мечта.
В личной жизни лишь любви,
Будут пусть друзья верны
На твоем пути всегда,
Тебе радости, добра!
Желаю от души тебе, Андрей,
Чтоб жил всегда ты ярко и счастливо,
Добра и миллионы ясных дней,
Желаю тебе море позитива,
Почаще лучезарно улыбаться,
Пусть полным всегда будет кошелек,
Тогда твои мечты начнут сбываться
И сладким будет каждый твой денек!