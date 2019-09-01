Лето, прощай: прогноз погоды на первый день осени

В Украине 1 сентября жарко и без осадков. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье 30-33°.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
"1 сентября небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье 30-33°", - говорится в сообщении.
Прогноз погоды на воскресенье, 1 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +30..+32, переменная облачность, cухо
Львов – +28...+30, переменная облачность, сухо
Ивано-Франковск – +29...+31, переменная облачность, сухо
Тернополь – +29...+31, переменная облачность, сухо
Черновцы – +29...+31, переменная облачность, сухо
Хмельницкий – +27...+29, переменная облачность, сухо
Луцк – +26...+28, переменная облачность, сухо
Ровно – +26...+28, переменная облачность, сухо
Житомир – +26...+28, переменная облачность, сухо
Винница – +26...+28, переменная облачность, сухо
Одесса – +29...+31, переменная облачность, сухо
Николаев – +30...+32, переменная облачность, сухо
Херсон – +30...+32, переменная облачность, сухо
Симферополь – +30...+32 переменная облачность, сухо
Кропивницкий – +27...+29, переменная облачность, сухо
Черкассы – +26...+28, переменная облачность, сухо
Чернигов – +26...+28,переменная облачность, сухо
Сумы – +25...+27, переменная облачность, сухо
Полтава – +26...+28,переменная облачность, сухо
Днепр – +28...+30, переменная облачность, сухо
Запорожье – +28...+30, переменная облачность, сухо
Донецк – +27...+29, переменная облачность, сухо
Луганск – +26...+28, переменная облачность, сухо
Харьков – +26...+28, переменная облачность, сухо
Киев – +27..+29, переменная облачность, сухо
Прогноз погоды на 1 сентября
В Киеве в День знаний будет небольшая облачность, но без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 27-29°. В столичном регионе облачно и без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.
Прогноз погоды на 2 сентября
2-3 сентября в Украине ожидается переменная облачность. В западных, 3 сентября и в северных и Винницкой областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 27-32°, 3 сентября в западной части страны 20-25°.