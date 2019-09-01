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Лето, прощай: прогноз погоды на первый день осени

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Лето, прощай: прогноз погоды на первый день осени
09:49 Сегодня Телеграф Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Погода в Украине в первый день осени обещает быть солнечной, а местами даже жаркой.

В Украине 1 сентября жарко и без осадков. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье 30-33°.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"1 сентября небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье 30-33°", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды на воскресенье, 1 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +30..+32, переменная облачность, cухо

Львов – +28...+30, переменная облачность, сухо

Ивано-Франковск – +29...+31, переменная облачность, сухо

Тернополь – +29...+31, переменная облачность, сухо

Черновцы – +29...+31, переменная облачность, сухо

Хмельницкий – +27...+29, переменная облачность, сухо

Луцк – +26...+28, переменная облачность, сухо

Ровно – +26...+28, переменная облачность, сухо

Житомир – +26...+28, переменная облачность, сухо

Винница – +26...+28, переменная облачность, сухо

Одесса – +29...+31, переменная облачность, сухо

Николаев – +30...+32, переменная облачность, сухо

Херсон – +30...+32, переменная облачность, сухо

Симферополь – +30...+32 переменная облачность, сухо

Кропивницкий – +27...+29, переменная облачность, сухо

Черкассы – +26...+28, переменная облачность, сухо

Чернигов – +26...+28,переменная облачность, сухо

Сумы – +25...+27, переменная облачность, сухо

Полтава – +26...+28,переменная облачность, сухо

Днепр – +28...+30, переменная облачность, сухо

Запорожье – +28...+30, переменная облачность, сухо

Донецк – +27...+29, переменная облачность, сухо

Луганск – +26...+28, переменная облачность, сухо

Харьков – +26...+28, переменная облачность, сухо

Киев – +27..+29, переменная облачность, сухо

Прогноз погоды на 1 сентября

В Киеве в День знаний будет небольшая облачность, но без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 27-29°. В столичном регионе облачно и без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.

Прогноз погоды на 2 сентября

Знаменательные события в истории: 1 сентября 2019 года

2-3 сентября в Украине ожидается переменная облачность. В западных, 3 сентября и в северных и Винницкой областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 27-32°, 3 сентября в западной части страны 20-25°.

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Погода, Лето, Осень, Сентябрь, Прогноз погоды.
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