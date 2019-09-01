Новый министр образования Украины будет полагаться на командную работу (Видео)

Новости Украины:Анна Новосад поздравила украинцев с 1 сентября и обозначила свои задачи на посту министра образования.

Министр образования и науки Украины Анна Новосад поздравила всех с началом нового учебного года и пообещала объяснять каждое свое решение.

Соответствующее видео обнародовано на сайте МОН 1 сентября 2019 года.

"Мне кажется очень символичным то, что свою работу я начинаю в начале нового учебного года. Ведь, согласитесь, для каждого из нас именно этот период дает ощущение шанса, возможности поставить новые цели, новые задачи и новые планы", - отметила Новосад.

Она подчеркнула, что в Украине уже есть детсады и школы, которые дают высокое качество образования и воспитывают счастливых и успешных детей, а также, что воспитать таких детей могут только успешные, профессиональные и мотивированные учителя.

"Поэтому наша задача сделать так, чтобы каждый украинский ребенок имел доступ именно к таким школам и именно к таким педагогам”, - отметила министр.

Она добавила, что украинские университеты должны стать местом создания новых идей и смыслов, а также, что необходимо поддержать лучших - тех, кто создает новое качество образования и очень жестко придерживается академической добросовестности2.

Новосад отдельно подчеркнула, что у нее нет никакой амбиции делать все самостоятельно и что она планирует полагаться на командную работу.

"Я верю в то, что любые изменения, любые реформы можно делать только вместе, только командой. Гарантирую, что я буду работать командно вместе с вами - с агентами изменений. Я буду прислушиваться и слышать вас, а также объяснять каждое свое решение", - пообещала она.