Гончарук поздравил школьников с 1 сентября и прокатился по Кабмину на самокате (Видео)

Новости Украины:Гончарук поздравил украинских школьников и студентов с началом учебного года.

Новоназначенный премьер-министр Украины Алексей Гончарук записал видеообращение к школьникам по случаю 1 сентября.

В нем он показал интерьер правительственного здания и проехался по его помещениям на самокате.

"Привет, друзья. Сегодня 1 сентября, День знаний. Завтра вы пойдете в школу... А я пойду на работу в Кабинет министров Украины, где я работаю премьер-министром", - пояснил он.

Премьер решил показать, как здание Кабмина выглядит изнутри. По его словам, в здании много этажей и кабинетов, в нем работают тысячи людей. А коридоры в нем такие длинные что "порой можно пользоваться самокатом".

Тогда Гончарук стал на электросамокат и поехал на нем по коридору, заехав в зал заседаний. Там он сделал круг.

"В этом помещении работает украинское правительство. Министры принимают важнейшие решения для страны. Но для того, чтобы страна была успешной, нам нужны умные, образованные, свободные граждане. Вы! Поэтому учитесь очень хорошо, а мы в правительстве сделаем все для того, чтобы создать вам для этого все необходимые условия", - подытожил он.