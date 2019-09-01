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Нацполиция взялась за проверки школ по случаю первого сентября

Нацполиция взялась за проверки школ по случаю первого сентября
14:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:К проверки школьных дворов силовики привлекли собак.

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции проводят проверки школьных дворов перед торжественной линейкой по случаю начала нового учебного года.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина". Силовики с собаками проверяют дворы и кабинеты на наличие взрывчатки и опасных предметов. Такие мероприятия по всей Украине проходят сегодня, 1 сентября.

Напомним, с 1 сентября Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе перейдут на осенний режим работы, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

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Кроме этого, мэр Киева заявил, что заработная плата педагогическим работникам дошкольных, внешкольных и профессионально-технических учебных заведений Киева будет повышена с 1 сентября.

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Украина, СБУ, 1 сентября, Нацполиция.
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