Нацполиция взялась за проверки школ по случаю первого сентября

Новости Украины:К проверки школьных дворов силовики привлекли собак.

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции проводят проверки школьных дворов перед торжественной линейкой по случаю начала нового учебного года.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина". Силовики с собаками проверяют дворы и кабинеты на наличие взрывчатки и опасных предметов. Такие мероприятия по всей Украине проходят сегодня, 1 сентября.

Напомним, с 1 сентября Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе перейдут на осенний режим работы, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Кроме этого, мэр Киева заявил, что заработная плата педагогическим работникам дошкольных, внешкольных и профессионально-технических учебных заведений Киева будет повышена с 1 сентября.