Журналист из Винницы сообщил о нападении и угрозах от сторонников Шария

Новости Украины:Винницкий журналист Андрей Качор заявил, что его избили сторонники Анатолия Шария.

Журналист, главред винницкого издания "Veжa" Андрей Качор заявил об избиении неизвестными, нападение он связывает со сторонниками блогера Анатолия Шария, от которых получал угрозы.

Об этом сообщает Hromadske.

По словам Качора, инцидент произошел 30 августа, нападавшие скрылись с места события.

Журналист обратился в полицию, но там сообщили, что дело будет в реестре только 2 сентября, а 3 сентября ему смогут дать направление на судмедэкспертизу, "поскольку выходные, а в понедельник экспертиза не работает".

По предварительным выводам врачей, у Качора - ушиб мягких тканей, признаки сотрясения мозга, опухшая часть лица, гематомы, переломов нет.

Качор отметил, что получал угрозы после публикации новости от 9 июля о том, что в Виннице сожгли агитацию Шария. После этого сам Шарий снял ряд роликов о журналисте и его семье.

"Их (угроз - ред.) было ... под две сотни", - заявил он.

В полицию журналист подал заявление о факте угроз, однако, по его словам, за это время с ним никто из представителей полиции не контактировал.

По словам журналиста, из уголовного розыска ему присылают фото возможных нападающих: "Есть одна фотография, по которой я на 99% уверен, что этот человек (напал - ред.)", заявил Качор.

В свою очередь Шарий на своей странице в facebook заявил, что Качор - "шестерка" Гройсмана, которая работала на сайте, созданном Гройсманом (Vежа - ред.)". Также он сослался на публикации и комментарии журналиста, где тот якобы "угрожает" жителям Винницы, которые поддерживают Шария, "2-м мая, что их можно сжечь и т.д.".

Также он заявил, что не наблюдает на фото Качора в его Facebook "травм головы и он не выглядит, как побитый человек", и по его информации, Качор обратился в полицию в 12:20 31 августа, хотя напали на него в 2 ночи.