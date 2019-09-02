Полиция и СБУ будут охранять школы 2 сентября

Новости Украины:Торжественные линейки: Полиция и СБУ охраняют безопасность школ.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция охраняют безопасность во время торжественных линеек в школах 2 сентября.

Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, сообщает "Громадське".

По ее словам, это плановые меры безопасности, которые происходят в школах по всей Украине.

"Сегодня и завтра у школьников состоятся торжественные линейки. Для обеспечения безопасности в эти дни мы, как обычно, сформировали мобильные группы. Единственное новшество - впервые правоохранители обеих служб работают совместно", - рассказала она.

Напоминаем, каждая школа может выбирать день начала обучения и его формат сама.