Полиция и СБУ будут охранять школы 2 сентября

Служба безопасности Украины и Национальная полиция охраняют безопасность во время торжественных линеек в школах 2 сентября.
Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, сообщает "Громадське".
По ее словам, это плановые меры безопасности, которые происходят в школах по всей Украине.
"Сегодня и завтра у школьников состоятся торжественные линейки. Для обеспечения безопасности в эти дни мы, как обычно, сформировали мобильные группы. Единственное новшество - впервые правоохранители обеих служб работают совместно", - рассказала она.
Напоминаем, каждая школа может выбирать день начала обучения и его формат сама.