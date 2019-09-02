Скачать
Понедельник, 02.09.2019
Полиция и СБУ будут охранять школы 2 сентября
Полиция и СБУ будут охранять школы 2 сентября
Стрельба в Техасе: названо окончательное число погибших
Стрельба в Техасе: названо окончательное число погибших
Ярмоленко: Вест Хэм должен попасть в топ-6 АПЛ
Ярмоленко: Вест Хэм должен попасть в топ-6 АПЛ
"Осенняя депрессия": причины и как с ней бороться
"Осенняя депрессия": причины и как с ней бороться

Поборы в школах: Родителям рассказали, как бороться со "взносами" в школах

Поборы в школах: Родителям рассказали, как бороться со "взносами" в школах
05:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Роман Бондаренко: Родителям нужно помнить, что они отдают детей в коммунальные учебные заведения.

Руководство школы не имеет права требовать у родителей дополнительных денежных "взносов" на ремонт и другие нужды. Средства должна выделять местная власть.

О проблеме школьных поборов в Украине и о том, как правильно с ними бороться рассказал соучредитель общественной организации "Батьки SOS" Роман Бондаренко, передает «Обозреватель».

"Родителям нужно помнить, что они отдают детей в коммунальные учебные заведения. То есть это государственное учреждение, за обучение в котором родители уже один раз заплатили – когда заплатили налоги", – подчеркнул Бондаренко.

По его словам, оптимальное распределение и использование этих налогов, в том числе на нужды школы – уже задача местной власти.

"Если администрация школы начинает собирать деньги, она стимулирует безответственность органов местной власти. Органы местной власти знают, что если они не выделят деньги на ремонт школы – это сделают родители", – пояснил он.

"Родителям нужно идти к директору, а директор должен подавать бюджетные запросы в органы местной власти и требовать средства для финансирования школы. Не от родителей, а от власти", – посоветовал активист.

Бондаренко уточнил, что в некоторых случаях допускается сбор средств на какие-то текущие расходы в классе.

"Например, привозят бутилированную питьевую воду. Или организовывают какие-то подарки для детей. Но такое понятие как "фонд школы" вообще не должно существовать. Это дает основания для злоупотреблений как со стороны органов местной власти, так и со стороны руководства школы", – обратился он к родителям.

Если проблема возникла, Бондаренко порекомендовал решать ее сначала с завучем и директором. А при отсутствии реакции с их стороны – обращаться в правоохранительные органы, в местный департамент образования и дальше по цепочке, вплоть до образовательного омбудсмена.

"Я бы также советовал родителям переводить это из разговоров в письменные заявления и жалобы. Если есть письменный документ, на него нужно реагировать и давать ответ. Тогда это уже имеет больший вес. И этот ответ можно будет потом использовать", – добавил он.

Львовская школа получит один миллион гривень

На вопрос, как родителям-активистам не стать "изгоями" в такой ситуации, Бондаренко ответил: "Если вы уже начали бороться в этой школе, то зачем ее менять? Если вы победили, вы таким образом показали ребенку пример – что есть позиция и эту позицию надо защищать... Иногда даже полезно, когда ребенок находится в такой "враждебной" среде. Может вырасти будущий лидер".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дети, Школа, Родители, Школьники, Поборы, Батьки SOS, Роман Бондаренко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинцы в сентябре будут отдыхать девять дней
02 Windows 10 разрешили переустанавливать без диска и флешки
03 Новый образ Иванки Трамп покоряет сеть
04 "Мы почти родственники": Зеленский рассказал об опыте общения с дипломатами США
05 Вы не поверите: назван продукт, предотвращающий рак
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Днепропетровщине пожарные вытащили из огня пенсионера
На Днепропетровщине пожарные вытащили из огня пенсионера
В Херсоне пиротехники обезвредили артснаряд
В Херсоне пиротехники обезвредили артснаряд
На Багамских островах бушует ураган &quot;Дориан&quot; (Видео)
На Багамских островах бушует ураган "Дориан" (Видео)
От чего стоит отказаться людям, страдающим от вздутия живота
От чего стоит отказаться людям, страдающим от вздутия живота
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь