Поборы в школах: Родителям рассказали, как бороться со "взносами" в школах

Новости Украины:Роман Бондаренко: Родителям нужно помнить, что они отдают детей в коммунальные учебные заведения.

Руководство школы не имеет права требовать у родителей дополнительных денежных "взносов" на ремонт и другие нужды. Средства должна выделять местная власть.

О проблеме школьных поборов в Украине и о том, как правильно с ними бороться рассказал соучредитель общественной организации "Батьки SOS" Роман Бондаренко, передает «Обозреватель».

"Родителям нужно помнить, что они отдают детей в коммунальные учебные заведения. То есть это государственное учреждение, за обучение в котором родители уже один раз заплатили – когда заплатили налоги", – подчеркнул Бондаренко.

По его словам, оптимальное распределение и использование этих налогов, в том числе на нужды школы – уже задача местной власти.

"Если администрация школы начинает собирать деньги, она стимулирует безответственность органов местной власти. Органы местной власти знают, что если они не выделят деньги на ремонт школы – это сделают родители", – пояснил он.

"Родителям нужно идти к директору, а директор должен подавать бюджетные запросы в органы местной власти и требовать средства для финансирования школы. Не от родителей, а от власти", – посоветовал активист.

Бондаренко уточнил, что в некоторых случаях допускается сбор средств на какие-то текущие расходы в классе.

"Например, привозят бутилированную питьевую воду. Или организовывают какие-то подарки для детей. Но такое понятие как "фонд школы" вообще не должно существовать. Это дает основания для злоупотреблений как со стороны органов местной власти, так и со стороны руководства школы", – обратился он к родителям.

Если проблема возникла, Бондаренко порекомендовал решать ее сначала с завучем и директором. А при отсутствии реакции с их стороны – обращаться в правоохранительные органы, в местный департамент образования и дальше по цепочке, вплоть до образовательного омбудсмена.

"Я бы также советовал родителям переводить это из разговоров в письменные заявления и жалобы. Если есть письменный документ, на него нужно реагировать и давать ответ. Тогда это уже имеет больший вес. И этот ответ можно будет потом использовать", – добавил он.

На вопрос, как родителям-активистам не стать "изгоями" в такой ситуации, Бондаренко ответил: "Если вы уже начали бороться в этой школе, то зачем ее менять? Если вы победили, вы таким образом показали ребенку пример – что есть позиция и эту позицию надо защищать... Иногда даже полезно, когда ребенок находится в такой "враждебной" среде. Может вырасти будущий лидер".