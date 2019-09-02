Богуцкая принесла извинения семье Кивы за неправдивую публикацию

Новости Украины:Елизавета Богуцкая, народный депутат фракции "Слуга народа", извинилась за неправдивые публикации о семье Ильи Кивы.

Народный депутат фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая опровергла информацию о якобы преступлениях отца депутата "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ильи Кивы и принесла свои извинения за эту публикацию, как такую, что порочит честь семьи и вводит в заблуждение общественность.

Об этом Е.Богуцкая написала на своей странице в соцсети Facebook. "Года 2 назад я написала статью про одного Киву, который ещё в советское время был приговорён к расстрелу за убийство. В том посте я упомянула, что он из Полтавы, как и Илья, и по возрасту годится ему в отцы. Написала, что Илья - Владимирович, а того дядьку звали Владимир. Поскольку я впрямую не называла Илью Киву сыном того разбойника, но мои намёки посеяли неприятные домыслы", - отметила она. При этом нардеп добавила: "Приношу извинения семье, особенно дочери Ильи, которая работает в полиции".

Е.Богуцкая также признала, что публикация была оскорбительной и не основывалась на достоверной информации, на что ей указали многие люди. "Впрямую я голову Социалистической партии не обозвала, да и в комментах мне полтавчане, которые знакомы с нашим Кивой, писали, что это просто однофамильцы... Но осадочек остался. Даже если бы нашлись подтверждения о родственных связях двух Кив, мой намёк на то, что Илья обязательно должен быть таким же, был гнусным и неоправданно оскорбительным", - подчеркнула она.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на пост Е.Богоуцкой в Facebook опубликовали информацию о том, что предположительно отец Ильи Кивы был серийным убийцей. Человек, о котором она рассказала, согласно информации автора, был осуждён и расстрелян в 1985 году в Тбилиси. Вместе с тем, известно, что отец Ильи Кивы умер в 1998 году в возрасте 46 лет в результате сердечного приступа, политик сам обнародовал свидетельство о смерти, выданное Полтавскими властями.