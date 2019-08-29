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Тимошенко: "Батькивщина" не переходит в оппозицию к партии "Слуга народа"

Тимошенко: "Батькивщина" не переходит в оппозицию к партии "Слуга народа"
14:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Юлия Тимошенко заявила, что "Батькивщина" не будет в оппозиции к "Слуге народа".

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что она и ее однопартийцы намерены работать за пределами большинства в Верховной Раде IX созыва, однако не в оппозиции к партии "Слуга народа".

"Действительно, сегодня у новоизбранного президента есть большинство в парламенте. Мы сегодня заявляем, что не переходим в оппозицию к партии "Слуга народа" и президенту Украины. Мы будем работать за пределами большинства, но будем работать на то, чтобы все разумные, правильные решения нового президента и большинства были поддержаны и могли воплощаться в жизнь", - сказала Тимошенко журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг.

При этом она подчеркнула, что для ее команды есть "красные линии", которые депутаты не перейдут, назвав в их числе "достижение мира путем капитуляции".

Тимошенко также заявила, что ее команда будет поддерживать развитие украинского языка, культуры и духовности.

Первое заседание Верховной Рады 9-го созыва: онлайн-трансляция (Фото, Видео)

Партия "Батькивщина" также намерена не допустить "распродажи сельскохозяйственных земель", что также касается и государственной собственности.

Тимошенко отметила, что ее фракция поддержит кандидатуры на пост министра обороны, министра иностранных дел, генерального прокурора Украины, а также главы СБУ.

Как сообщалось, член временного президиума Дмитрий Разумков объявил на первом заседании Верховной Рады IX созыва, что фракция партии "Слуга народа" получила права парламентской коалиции ввиду того, что она насчитывает 254 народных депутата, что составляет большинство народных депутатов от количественного состава Верховной Рады.

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Юлия Тимошенко, Парламент, ВРУ, Верховна Рада, Дмитрий Разумков.
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