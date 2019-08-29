Первое заседание Верховной Рады 9-го созыва: онлайн-трансляция (Фото, Видео)

Новости Украины:Сегодня народные депутаты собрались для проведения первого заседания новой Рады.

Сегодня, 29 августа, самый старший представитель народных депутатов нового парламента - 78-летний Юлий Иоффе - первым принял присягу народного депутата.

Глава парламента 8 созыва Андрей Парубий отметил, что нардепы должны подписать текст присяги.

Смотрите онлайн-трансляцию первого заседания новой Рады:

14:10 Зеленский подал на рассмотрение законопроект об импичменте.

14:02 В Раде зарегистрирован проект постановления о порядке освещения работы парламента 9 созыва.

14:00 Сергей Рудик, который баллотировался в качестве самовыдвиженца в округе № 198 в Черкасской области, заявил, что единственный из 424 депутатов не получил удостоверение и значок, поэтому вызвал правоохранителей.

13:50 В перерыве Юлия Тимошенко заявляет, что партия "Батькивщина" не уйдет в оппозицию к президенту и "Слуге народа".

13:40 В заседании Рады объявлен технический перерыв на 20 минут. Перерыв продлится до 14:00.

13:33 Разумков озвучил данные по фракциям в Раде.

Фракция партии "Слуга народа", председатель Давид Арахамия

"Депутатская фракция "Оппозиционная платформа - За життя", сопредседатели Юрий Бойко и Вадим Рабинович

"Депутатская фракция "Батькивщина", председатель Юлия Тимошенко

"Фракция "Европейская солидарность", сопредседателиАртур Герасомов и Ирина Геращенко

13:24 Глава партии "Слуга народа" сообщил о технических проблемах.

13:20 Премьер-министр Владимир Гройсман сложил свои полномочия.

"Хочу пожелать успеха новому составу Кабмина", - заявил он.

10:25 Новоизбранные депутаты начали подписывать текст присяги и получать удостоверения народного депутата.

10:22 "Торжественное заседание объявляю закрытым", - сказал спикер Верховной Рады. Депутаты соберутся на первое заседание в 13:00.

10:20 "Присягаем" - сказали депутаты. Хор поет "Многая лета"

10:10 На заседании присутствуют экс-президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

10:09 Парубий объявил торжественное заседание открытым.

Напомним, вчера, 28 августа, группа по подготовке первого заседания новоизбранной Верховной Рады проголосовала за повестку дня первой сессии парламента на период рассмотрения организационных вопросов первой сессии Верховной Рады Украины 9-го созыва.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада 9-го созыва в первый день работы в четверг планирует предварительно (в первом чтении) проголосовать за проект закона о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которым предлагается лишить народных депутатов неприкосновенности.