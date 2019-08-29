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Зеленский подал в ВР законопроект об импичменте

Зеленский подал в ВР законопроект об импичменте
14:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона об особой процедуре импичмента.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичменте)".

Об этом сообщается на сайте парламента.

Президент определил этот законопроект №1012 как безотлагательный к рассмотрению.

В то же время текста законопроекта и сопроводительных документов к нему на сайте пока нет.

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Отметим, что Верховная Рада 6 июня приняла Закон "О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" №1098, который предусматривает процедуру импичмента Президента. 12 июня этот закон подписал спикер Андрей Парубий.

Верховная Рада нового созыва проводит первое заседание. Прямую трансляцию действия можно посмотреть у нас.

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Верховная Рада, Парламент, Законопроект, Владимир Зеленский.
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