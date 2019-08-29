В Раде создали 5 фракций и депутатскую группу

Верховная Рада 9 созыва создала 5 фракций и одну депутатскую группу в парламенте.
Глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков зачитал на слух названия всех фракций и депутатских групп:
- Фракция "Слуга народа", 254 нардепы, председатель фракция Давид Арахамия;
- "Оппозиционная платформа - За жизнь", 44 нардепы, сопредседателя фракции Юрий Бойко и Вадим Рабинович;
- "Европейская солидарность", 27 нардепов, сопредседателя фракции Артур Герасимов и Ирина Геращенко;
- ВО "Батькивщина", 25 нардепов, председатель фракции - Юлия Тимошенко;
- "Голос", 17 нардепов, председатель фракции Сергей Рахманин;
- Депутатская группа "За будущее" - 23 нардепы, сопредседатели Виктор Бондарь, Тарас Батенко.
Напомним, сегодня новая Верховная Рада соберется на первое заседание.