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Четверг, 29.08.2019
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Названы имена руководства комитетов Рады

Названы имена руководства комитетов Рады
21:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Рада избрала руководство комитетов и определилась с их составом.

Верховная Рада Украины проголосовала за руководителей и персональный состав профильных комитетов.

За соответствующее постановление "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей и членов комитетов ВР Украины девятого созыва" проголосовали 299 народных депутатов.

  • Комитет по вопросам аграрной и земельной политике возглавил Николай Сольский ("Слуга народа");
  • Комитет по вопросам антикоррупционной политики - Анастасия Красносильская ("Слуга народа");
  • Комитет по вопросам бюджета – Юрий Аристов ("Слуга народа");
  • Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики – Александр Ткаченко ("Слуга народа");
  • Комитет по вопросам экологической политики и природопользования - Олег Бондаренко ("Слуга народа");
  • Комитет по вопросам экономического развития – Дмитрий Наталуха ("Слуга народа");
  • Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг – Андрей Герус ("Слуга народа");
  • Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования – Михаил Радуцкий ("Слуга народа");
  • Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества – Богдан Яременко ("Слуга народа");
  • Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом – Иванна Климпуш-Цинцадзе (“Европейская солидарность");
  • Комитет по вопросам молодежи и спорта – Андрей Кожемякин ("Батькивщина");
  • Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки – Александр Завитневич ("Слуга народа");
  • Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства – Андрей Клочко ("Слуга народа");
  • Комитет по вопросам образования, науки и инноваций – Сергей Бабак ("Слуга народа");
  • Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений – Дмитрий Лубинец (внефракционный);
  • Комитет по вопросам правовой политики – Ирина Венедиктова ("Слуга народа");
  • Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский ("Слуга народа");
  • Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады - Сергей Кальченко ("Слуга народа");
  • Комитет по вопросам свободы слова - Нестор Шуфрич ("Оппозиционная платформа За жизнь”);
  • Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов – Галина Третьякова ("Слуга народа");
  • Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры – Юрий Кысиль ("Слуга народа");
  • Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики – Даниил Гетманцев ("Слуга народа");
  • Комитет по вопросам цифровой трансформации – Михаил Крячко ("Слуга народа").

Рада утвердила новый Кабмин: кто в него вошел

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала создание 23 парламентских комитетов. За такое постановление (1003) проголосовали 318 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

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Верховная Рада, Парламент, Комитеты.
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