Супрун написала заявление и ждет следующего заседания

Новости Украины:И.о. главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун написала заявление об увольнении и дала советы нардепам нового созыва.

Ульяна Супрун в четверг, 29 августа, написала заявление об отставке на имя новоназначенного премьер-министра Украины.

Об этом она сообщила на своей Facebook-странице.

"Депутаты Верховной Рады IX созыва приняли присяги и освободили членов правительства. В демократических и цивилизованных странах власть передается спокойно, без эмоций и саботажа. Это одно из крупнейших достижений зрелых сообществ и обществ. А мы вместе с Павлом Ковтонюком и Александром Линчевским написали заявления на увольнение по имени нового премьера. Ждем на ближайшее заседание правительства, где они будут рассмотрены. А до того, как всегда, продолжаем выполнять свои обязанности", - заявила Супрун.

Исполняющая обязанностей МОЗ дала также несколько советов народным депутатам 9-го созыва.

В частности, Супрун посоветовала никогда не переставать исследовать сферу, которой они будут заниматься. Стоит изучать положение дел не с медиа или фейсбук, а по нормативным документам и реальным положением дел.

Также она порекомендовала депутатам не бояться продолжать вещи, которые уже работают и делать реальные изменения того, что не работает. На 2020 год запланировано немало изменений в сфере здравоохранения, но впереди еще очень много работы.

По мнению Ульяны Супрун, депутатам стоит говорить друг другу правду - о состоянии дел, об ошибках и риски. Это сделает их сотрудничество эффективнее и сохранит силы на действительно важные вещи.

В конце глава МОЗ пожелала новых депутатам успехов и заявила, что борьба продолжается.