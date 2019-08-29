В "Слуге народа" выдвинули кандидата пост спикера ВР

Новости Украины:Слуга народа предложила назначить Разумкова председателем Рады, а "Евросолидарность" требует информационные материалы

Фракция партии "Слуга народа" в Верховной Раде 9-го созыва предложила народным депутатам назначить председателем парламента своего представителя Дмитрия Разумкова.

Соответствующее предложение озвучил глава фракции Давид Арахамия.

Ведет заседание представитель "Слуги народа" в президиуме Руслан Стефанчук вместо Разумкова, который делал это до рассмотрения данного вопроса.

Стефанчук поставил на голосование предложение перейти к обсуждению, большинство нардепов проголосовали "за".

В свою очередь нардеп фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов выступил с требованием раздать парламентариям информационные материалы, в частности биографию кандидата на должность спикера, сославшись на соответствующие нормы регламента Верховной Рады.

"Перед переходом к обсуждению кандидатур должны быть розданы материалы...пожалуйста, раздайте фракциям материалы", - сказал Герасимов.

Стефанчук предложил перейти к обсуждению кандидатуры, пока аппарат подготовим соответствующие материалы. Большинство членов парламента поддержали его.