Активисты под парламентом требуют отставки Авакова (Фото, Видео)

Новости Украины:Участники акции выступают против переназначения главы МВД Арсена Авакова.

Под Верховной Радой Украины проходит акция с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы видим, что вместо того, чтобы спросить украинских граждан - наше мнение полностью игнорируют. Даже, когда мы сами приходим под ОП, чтобы его выразить",- объявили организаторы акции в громкоговоритель.

Активисты принесли с собой на акцию плакаты с надписями "Зеленский — слуга Авакова", а также выложили буквами вопрос "Оставляем мусоров?". Активисты также зажгли несколько файеров.

Акция прошла мирно, сейчас участники мероприятия ожидают рассмотрения Верховной Радой кандидатур на должности министров.





Как сообщалось, аналогичная акция состоялась 28 августа, около 200 активистов под зданием Офиса Президента требовали не назначать действующего министра внутренних дел Арсена Авакова на должность в новом правительстве.