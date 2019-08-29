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Кличко приехал в Раду на велосипеде (Фото, Видео)

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Кличко приехал в Раду на велосипеде (Фото, Видео)
11:10 Сегодня Телеграф Телеграф Фото: Главком

Новости Украины:Мэр Киева Виталий Кличко прибыл на первое заседание вновь избранной Верховной Рады Украины на велосипеде.

В день первого заседания Верховной Рады 9 созыва, 29 августа, мэр Киева Виталий Кличко прибыл к зданию парламента на велосипеде.

Утром в четверг Виталий Кличко у здания Рады пообщался с журналистами, а когда стал заходить в здание парламента, занес свой велосипед внутрь.

Журналистам он рассказал, что продолжит "воевать за Киев" и добавил, что за последний месяц не контактировал как с Андреем Вавришем, которого называют новым неофициальным "смотрящим" за столицей, так и с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Торжественное заседание новой Верховной Рады: онлайн-трансляция (Видео)

Напомним, 29 августа, в Киеве проходит торжественное первое заседание нового состава Верховной Рады.

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Виталий Кличко, Парламент, ВРУ, Кличко, Верховна Рада.
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