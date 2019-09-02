СМИ: Военнопленные моряки и минимум 8 политзаключенных находятся в СИЗО "Лефортово"

Новости Украины:На данный момент в СИЗО "Лефортово" удерживается 24 военнопленных моряка и как минимум 8 политзаключённых.

На данный момент в СИЗО "Лефортово" удерживается 24 военнопленных моряка и как минимум 8 политзаключённых, среди них Владимир Балух, Евгений Панов, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Роман Сущенко и Алексей Сизонович.

Небольшие передачки гражданам Украины сегодня передали российский волонтёр Виктория Ивлева и корреспондент УНИАН в РФ Роман Цимбалюк.

Сам факт приёма передач свидетельствует о том, что данные граждане на данный момент находят в СИЗО "Лефортово".

Им были переданы сигареты, орехи, шоколад, домашний хлеб, сыр и колбаса.

При этом в изоляторе подчеркнули, что Олег Сенцов не этапирован в этот изолятор.

Как сообщалось ранее, 21 августа в московском СИЗО "Лефортово" подтвердили, что к ним перевели украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Александра Кольченко и Павла Гриба.