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Понедельник, 02.09.2019
Ликвидация военной прокуратуры: у Матиоса предупреждают о последствиях
Ликвидация военной прокуратуры: у Матиоса предупреждают о последствиях
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Ликвидация военной прокуратуры: у Матиоса предупреждают о последствиях

Ликвидация военной прокуратуры: у Матиоса предупреждают о последствиях
19:30 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:У Матиоса очертили последствия ликвидации военной прокуратуры.

Коллектив военной прокуратуры проанализировал законопроект №1032, которым предлагается ликвидировать военную прокуратуру и предупредил о последствиях такого решения в рапорте, сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу заместителя Генерального прокурора - Главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, отозванного сегодня с должности по инициативе нового министра обороны и нового Генпрокурора.

Законопроект, внесенный Президентом Украины Владимиром Зеленским, содержит ряд юридических пробелов, говорится в документе.

В частности непонятно, что делать с криминальными производствами, которые расследовали военные прокуроры и передали их в суд.

Если эти дела (4000) пойдут в области гражданским прокурорам, говорят военные прокуроры, это нивелирует должное поддержание обвинения, создаст предпосылки для необоснованного изменения мер обвиняемым и избежания лицами уголовной ответственности из-за истечение срока.

"Гражданские прокуроры не имеют опыта расследования и процессуального руководства в процессах о военных преступлениях, учитывая специфику субъектного и объектного состава правонарушений. В условиях войны на обучение нет времени", - предупреждают прокуроры.

Гражданские правоохранители также не смогут производить осмотр на линии соприкосновения - существует прямое указание со стороны руководства ГБР и Национальной полиции о запрете выезда на места происшествия в сектора непосредственного соприкосновения с противником. Все это делали военные прокуроры.

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Кроме этих пробелов, в законопроекте Президента в целом не определены кадровые вопросы. Пока обвиняемые в уголовных процессах смогут улучшить свое положение, военнослужащие из прокуратуры могут оказаться на улице, без права на аттестацию.

"Положения законопроекта о порядке увольнения военных прокуроров противоречат действующему законодательству военной сферы, не определяют правового механизма прекращения контракта военного прокурора с Министерством обороны Украины ... Законопроектом не определено, кто будет выполнять требования законодательства при увольнении военнослужащих военных прокуратур. Не учтено, что освобождение прокуроров с военной службы длиться в среднем от 2 до 4 месяцев ... Почти 100 военнослужащих военных прокуратур гарнизонов, которые имеют стаж работы до 2 лет останутся не допущенные к аттестации", - говорится в рапорте военных прокуроров на имя Генерального прокурора Украины Рябошапки.

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Военная прокуратура, Руслан Рябошапка, Анатолий Матиос.
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