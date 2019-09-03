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Глава ГНС выступил за уменьшение налога на доходы физлиц

Глава ГНС выступил за уменьшение налога на доходы физлиц
03:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Сергей Верланов отметил, что речь идет о нерадикальном понижении.

Председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил, что ставки налога на доходы физических лиц нужно уменьшать и оставлять больше денег гражданам.

"Есть стратегическое видение, что ставки НДФЛ нужно уменьшать и оставлять больше денег гражданам. Это даст толчок потреблению, что будет стимулировать экономику. Вопрос в том, какой окажется цена для бюджета, удастся ли выйти на баланс. Под все эти изменения Минфину нужно будет балансировать расходы. Кроме того, НДФЛ - основной стабильный источник поступлений местных бюджетов", - отметил Верланов. По его словам, речь идет о нерадикальном понижении.

"Экономическая теория гласит, что любое понижение стимулирует экономику. Снижение ставок - это высвобождение денег. У нас не супербогатая страна, не супербогатое населения. Высвобождение средств в первую очередь идет в накопление. Это теоретическая дискуссия. Ее еще нужно провести с МВФ", - пояснил глава ГНС.

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Он добавил, что при снижении НДФЛ на один процент в 2018 году общий фонд потерял бы 15 млрд гривень, а вместе с потерями местных бюджетов - 20 млрд грн. По его словам, в пересчете на 2019 год будет больше.

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Сергей Верланов, Глава ГНС, Уменьшение налога, Доходы физлиц.
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