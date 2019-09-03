Украина может расширить права владельцев статуса "зарубежный украинец"

Новости Украины:Статус зарубежного украинца с 2006-го до конца 2018 года получили, по данным МИД, 10 322 иностранца и лиц без гражданства.

Киев рассматривает возможность расширить действие статуса "зарубежный украинец" вместо выдачи украинского гражданства как второго для этнических украинцев, которые проживают в других странах.

По словам собеседника, сейчас составляется перечень дополнительных возможностей, которые получают владельцы статуса "зарубежный украинец". Для этого посольства Украины за рубежом проводят консультации с местными общественными организациями украинской диаспоры и выясняют, какие именно функции хотели бы получить этнические украинцы.

При этом предполагается, что по такому документу все равно нельзя будет работать на госслужбе и иметь доступ к государственной тайне.

Сейчас удостоверение заграничного украинца дает в Украине его владельцам такие же права и свободы, как и рядовым гражданам. Так, лицо имеет право работать на предприятиях, в учреждениях и организациях или осуществлять другую трудовую деятельность (ст. 9 Закона "О правовом статусе зарубежных украинцев").

Также по удостоверению зарубежного украинца можно получать высшее образование в Украине за средства государственного бюджета. Еще один бонус удостоверения – возможность иммигрировать в Украину для постоянного проживания вне квот на иммиграцию.