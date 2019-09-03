Скачать
Вторник, 03.09.2019
Главные события 2 сентября: Встреча Зеленского с Кабмином, увольнение Матиоса и Муженко и Коноплянка в Шахтере
Главные события 2 сентября: Встреча Зеленского с Кабмином, увольнение Матиоса и Муженко и Коноплянка в Шахтере
Бабак рассказала, зачем нужно было менять название Минрегиону
Бабак рассказала, зачем нужно было менять название Минрегиону
Тайгер Вудс на матче Надаль - Чилич: лучшие моменты матча US Open (Фото, Видео)
Тайгер Вудс на матче Надаль - Чилич: лучшие моменты матча US Open (Фото, Видео)
Приметы и обряды на 3 сентября - День Фаддея
Приметы и обряды на 3 сентября - День Фаддея

Украина может расширить права владельцев статуса "зарубежный украинец"

Украина может расширить права владельцев статуса "зарубежный украинец"
07:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Статус зарубежного украинца с 2006-го до конца 2018 года получили, по данным МИД, 10 322 иностранца и лиц без гражданства.

Киев рассматривает возможность расширить действие статуса "зарубежный украинец" вместо выдачи украинского гражданства как второго для этнических украинцев, которые проживают в других странах. 

По словам собеседника, сейчас составляется перечень дополнительных возможностей, которые получают владельцы статуса "зарубежный украинец". Для этого посольства Украины за рубежом проводят консультации с местными общественными организациями украинской диаспоры и выясняют, какие именно функции хотели бы получить этнические украинцы.

При этом предполагается, что по такому документу все равно нельзя будет работать на госслужбе и иметь доступ к государственной тайне.

Сейчас удостоверение заграничного украинца дает в Украине его владельцам такие же права и свободы, как и рядовым гражданам. Так, лицо имеет право работать на предприятиях, в учреждениях и организациях или осуществлять другую трудовую деятельность (ст. 9 Закона "О правовом статусе зарубежных украинцев").

В Украине насчитали свыше 1,4 миллиона внутренне перемещенных лиц

Также по удостоверению зарубежного украинца можно получать высшее образование в Украине за средства государственного бюджета. Еще один бонус удостоверения – возможность иммигрировать в Украину для постоянного проживания вне квот на иммиграцию. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Украина, Статус, Зарубежный украинец, Права владельцев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ликвидация военной прокуратуры: у Матиоса предупреждают о последствиях
02 Зеленский поставил задачу принять новый Трудовой кодекс до 1 января
03 Гороскоп на завтра, 3 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Тонкий английский юмор: Елизавета ІІ подшутила над туристами весьма необычным образом
05 "Главное, чтобы мы сохранили позицию": о чем говорили Порошенко и глава ВКУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кабуле снова прогремел мощный взрыв: первые подробности
В Кабуле снова прогремел мощный взрыв
Конкурс на главу &quot;Укроборонпрома&quot; состоится: детали
Конкурс на главу "Укроборонпрома" состоится
Российских оппозиционеров выпустили на свободу
Российских оппозиционеров выпустили на свободу
Рецепт дня: томатный суп с сыром фета
Рецепт дня: томатный суп с сыром фета
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь