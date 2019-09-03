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Пограничники задержали нелегальных мигрантов из Азии

Пограничники задержали нелегальных мигрантов из Азии
17:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Всего было задержано 12 граждан Бангладеш, 8 - Вьетнама, три - Шри-Ланки и один - Афганистана.

Пограничники Чопского отряда Государственной пограничной службы Украины задержали возле пгт Великий Березной в Закарпатской области во вторник утром 24 нелегальных мигрантов из стран Азии, которых пытались вне пунктов пропуска переправиться в Словакию.

Об этом сообщается на официальном сайте Госпогранслужбы.

"Сегодня в семь утра неподалеку от населенного пункта Великий Березной пограничный наряд обнаружил 10 иностранцев азиатской внешности, которые скрывались в лесу. Правонарушителей задержали и доложили в отдел пограничной службы. Группа реагирования, выдвинувшаяся на помощь наряду с подразделения, задержала другую часть иностранцев. Еще 14 азиатов находились неподалеку от места обнаружения предыдущих десяти", - говорится в сообщении.

Всего было задержано 12 граждан Бангладеш, 8 - Вьетнама, три - Шри-Ланки и один - Афганистана.

При этом в сообщении отмечается, что в ходе задержания пограничники применили оружие. "Во время задержания трое сопровождающих незаконных мигрантов лиц не выполнили законных требований пограничного наряда и вместе с отдельными "путешественниками" пытались оказать сопротивление и осуществляли провокационные действия. Таким образом, они попытались помешать действиям пограничников по задержанию правонарушителей. Чтобы не допустить незаконных действий пограничники применили оружие", - говорится в сообщении.

В Харьковской области от взрыва погиб пограничник

В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия. Правоохранители перекрыли подъездные пути к границе и проверяют местность на предмет возможного пребывания остальных нелегалов, а также разыскивают лиц, переправлявших их через государственную границу. 

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Словакия, Пограничники, ГПСУ, Нацполиция.
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