Бывшие российские полицейские, попросившие убежища в Украине, боятся возвращения в РФ

Новости Украины:Бывшие российские полицейские Семен Фищук и Никита Моргунов до сих пор не получили ответа от Государственной миграционной службы Украины.

Бывшие российские полицейские Семен Фищук и Никита Моргунов, попросившие в апреле убежища в Украине из-за преследований в РФ, до сих пор не получили ответа от Государственной миграционной службы (ГМС) Украины.

"Государственная миграционная служба в который раз продолжила рассмотрение заявления. Они продолжили на основании того, что якобы СБУ не предоставила ответ, может ли данным лицам быть предоставлено политическое убежище, не представляют ли они угрозы для Украины в целом", - сказал на пресс-конференции во вторник адвокат Харьковской правозащитной группы Владимир Глущенко, представляющий интересы Фищука и Моргунова.

По его словам, ГМС превысила максимальный срок рассмотрения заявлений, который составляет 3 месяца. Он также сообщил, что ГМС отказалась вернуть Фищуку и Моргунову их национальные загранпаспорта.

"Когда они подавали заявление, сдали национальные паспорта - и внутренний, и загранпаспорт. Сейчас обратились с заявлением о возвращении национального загранпаспорта. Получили отказ - не совсем законно, с моей точки зрения. Они утверждают, что паспорт может быть возвращен только после рассмотрения заявления и признания беженцем либо лицом, которое нуждается в дополнительной защите, либо после того, как они получат отказ и не воспользуются правом на обжалование... Однако в порядке предоставления статуса беженца или дополнительной защиты указан один документ, который должен сдаваться, - это национальный паспорт", - сказал Глущенко.

Фищук и Моргунов объяснили, что хотят получить политическое убежище в Украине, а российский загранпаспорт нужен им временно, чтобы они в ожидании решения ГМС могли устроиться здесь на работу, платить налоги и т.д.

"Со справкой мы не можем здесь нормально существовать. У нас не только с банковскими услугами проблемы. Ни на работу устроиться, ни код налогоплательщика получить не можем. Чтобы жить законно, платить налоги в Украине, работать - я не могу с этой справкой существовать. Я прошу загранпаспорт свой временно", - сказал Фищук.

Он и Моргунов утверждают, что сейчас вынуждены жить на средства, которые им передают родители. Экс-полицейские также сообщили, что их семьи, оставшиеся в РФ, сейчас находятся под давлением.

По словам бывших российских полицейских, после того, как они попросили убежища в Украине, ФСБ открыло на них уголовное дело за госизмену, их объявили в федеральный розыск.

Фищук и Моргунов также опасаются, что их могут вернуть в РФ против их воли.

"Сначала генерал Агарков (начальник ГУ МВД РФ по Ростовской области Олег Агарков, бывший начальник Фищука и Моргунова) среди подчиненных распространяется о том, что якобы есть договоренности о выдаче нас в Россию, есть рычаги влияния на Украину... Потом через неделю-две начали об этом писать ростовские СМИ, интернет-издания. И пока, судя по поведению Государственной миграционной службы (Украины), складывается такое впечатление, что генерал говорит правду", - сказал Фищук.

Моргунов сообщил, что их обоих еще в апреле проверили на полиграфе сотрудники СБУ.

"Люди удостоверились, что наши слова правдивые и отвели нас в Миграционную службу Украины. Сначала отношение было нормальным, нам поясняли, что у нас имеются основания для получения статуса беженца, у нас были приняты заявления к рассмотрению. Но после того, как в СМИ стало появляться большое количество информации о том, что нас хотят обменять, настроение Миграционной службы резко ухудшилось. Нам пояснили, что статус беженца мы вряд ли получим", - сказал Моргунов.

Глущенко сообщил, что намерен обжаловать действия ГМС в суде: "Исковые требования - признать незаконными отказ в возвращении загранпаспорта и в ознакомлении с материалами личных дел".

11 апреля пресс-служба Госпогранслужбы Украины сообщила, что в пункте пропуска Гоптовка (Харьковская обл.) к пограничникам обратились двое действующих на то время сотрудников органов внутренних дел РФ с просьбой о политическом убежище в Украине.

Россияне сообщили, что стали жертвами преследования влиятельных людей в РФ из-за попыток противодействовать распространению наркотиков в аптеках и отказа прекратить уголовное преследование занимающейся распространением наркотиков устойчивой преступной группировки, имеющей разветвленную систему связей среди чиновников разного уровня во властных структурах РФ. По словам граждан РФ, в отношении них органы внутренней безопасности МВД РФ сфабриковали заказное уголовное дело, которое расследовал Следственный комитет.

"Не надеясь на справедливое расследование в связи с заказом "сверху", они приняли решение бежать из РФ в Украину. Россияне также отметили, что друзья сообщили им, что существует реальная угроза их свободе, здоровью и даже жизни. Проводятся соответствующие проверочные мероприятия по объективности предоставленной информации", - сообщала пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Позже в тот же день официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что двое сбежавших в Украину российских полицейских уволены из органов внутренних дел РФ.