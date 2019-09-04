Скачать
Среда, 04.09.2019
Главные события 3 сентября: снятие неприкосновенности, 7 изменений в Конституцию и Свитолина в полуфинале US Open
Главные события 3 сентября: снятие неприкосновенности, 7 изменений в Конституцию и Свитолина в полуфинале US Open
Юнкер и Туск поздравили Гончарука с назначением в должность премьер-министра
Юнкер и Туск поздравили Гончарука с назначением в должность премьер-министра
Названа дата дебюта Коноплянки за Шахтер
Названа дата дебюта Коноплянки за Шахтер
Приметы и обряды на 4 сентября - Агафон-огуменник
Приметы и обряды на 4 сентября - Агафон-огуменник

Приметы и обряды на 4 сентября - Агафон-огуменник

Приметы и обряды на 4 сентября - Агафон-огуменник
07:27 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Народные приметы на 4 сентября 2019 года связаны с днем Агафона-огуменника, который "леших гонит прочь".

Традиции на 4 сентября

На Агафона крестьяне выходили ночью караулить снопы, защищать их от потех лешего. Существовало поверье, что в эту ночь леший выходит на луга на гумна "потешиться над соломкой"- раскидать снопы, перетащить их с одного гумна на другое, развязать. Но если хозяин караулит свое гумно, то будто леший не смеет подойти к нему. 

Крестьяне, собираясь в "дозор", чтобы напугать лешего, надевали тулуп наизнанку, а голову обвязывали полотенцем, для обороны брали кочергу, которой обводили круг и садились в него. Прогнать лешего помогало обращение к святому Агафону. 

Леший мог появиться перед крестьянами и в человеческом обличье - как крестьянин, бедный или зажиточный, но его можно узнать по зеленому шерстяному кафтану или тулупу с красным кушаком. Обут он может быть в козловые сапоги или огромные, в сажень, лапти. Часто он может держать в руках корзину, батог или плеть. 

Считалось, что его одежда застегивается "наоборот", на женскую сторону, может быть перепугана обувь - на правую ногу надет левый сапог, иногда подоткнута правая пола одежды. 

Если леший и одет в человеческую одежду, но выглядит он совсем не по- человечески: у лешего острая голова, нет правого уха, без ресниц и бровей, часто без ноздрей. Считается, что у лешего, как и прочей нежити, нет тени.

Знаменательные события в истории: 4 сентября 2019 года

Народные приметы

  • Солнечный день выдался – хорошая погода продержится еще 4 недели
  • Уродились орехи, а грибов, напротив, очень мало – по приметам, будет холодная и снежная зима
  • Если человек родился 4 сентября, то он будет добрым, но очень обидчивым. В качестве талисмана ему рекомендуют носить берилл Скопировано с сайта:
Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Приметы, Народные приметы, Обряды, 4 сентября, Агафон-огуменник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Семь изменений в Конституции: какие важные законопроекты проголосованы в Раде
02 Бывшие российские полицейские, попросившие убежища в Украине, боятся возвращения в РФ
03 Свитолина вышла в полуфинал US Open 2019, уверенно победив Конту (Фото)
04 В "Слуге народа" раскрыли детали законопроекта "Об оружии"
05 Законопроект о сокращении количества нардепов в Раде направлен в КСУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СМИ назвали дату обмена пленными между РФ и Украиной
СМИ назвали дату обмена пленными между РФ и Украиной
День в ООС: Четыре обстрела, ранен военнослужащий ВСУ
День в ООС: Четыре обстрела, ранен военнослужащий ВСУ
Герус рассказал о своем первом законопроекте
Герус рассказал о своем первом законопроекте
Рецепт дня: пшеничные лепешки с начинкой из овощей
Рецепт дня: пшеничные лепешки с начинкой из овощей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь