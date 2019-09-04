Приметы и обряды на 4 сентября - Агафон-огуменник

Новости Украины:Народные приметы на 4 сентября 2019 года связаны с днем Агафона-огуменника, который "леших гонит прочь".

Традиции на 4 сентября

На Агафона крестьяне выходили ночью караулить снопы, защищать их от потех лешего. Существовало поверье, что в эту ночь леший выходит на луга на гумна "потешиться над соломкой"- раскидать снопы, перетащить их с одного гумна на другое, развязать. Но если хозяин караулит свое гумно, то будто леший не смеет подойти к нему.

Крестьяне, собираясь в "дозор", чтобы напугать лешего, надевали тулуп наизнанку, а голову обвязывали полотенцем, для обороны брали кочергу, которой обводили круг и садились в него. Прогнать лешего помогало обращение к святому Агафону.

Леший мог появиться перед крестьянами и в человеческом обличье - как крестьянин, бедный или зажиточный, но его можно узнать по зеленому шерстяному кафтану или тулупу с красным кушаком. Обут он может быть в козловые сапоги или огромные, в сажень, лапти. Часто он может держать в руках корзину, батог или плеть.

Считалось, что его одежда застегивается "наоборот", на женскую сторону, может быть перепугана обувь - на правую ногу надет левый сапог, иногда подоткнута правая пола одежды.

Если леший и одет в человеческую одежду, но выглядит он совсем не по- человечески: у лешего острая голова, нет правого уха, без ресниц и бровей, часто без ноздрей. Считается, что у лешего, как и прочей нежити, нет тени.

Народные приметы