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Осень берет свое: 4-5 сентября Украину окутают дожди с грозами

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Осень берет свое: 4-5 сентября Украину окутают дожди с грозами
08:07 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Преимущественно на всей территории Украины в начале осени фиксируется резкое похолодание с кратковременными дождями.

В большинстве областей Украины в среду местами пройдут кратковременные дожди, температура днем 19-24° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"В Украине, кроме восточной части, Крыма и Приазовья, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/сек. Температура днем 19-24°, на Левобережье страны 25-30°", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды на среду, 4 сентября, по Украине:

  • Ужгород – +21...+23, дождь, гроза
  • Львов – +19...+21, дождь, гроза
  • Ивано-Франковск – +20...+22, дождь, гроза
  • Тернополь – +20...+22, дождь, гроза
  • Черновцы – +20...+22, дождь, гроза
  • Хмельницкий – +20...+22, дождь, гроза
  • Луцк – +19...+21, дождь, гроза
  • Ровно – +20...+22, дождь, гроза
  • Житомир – +21...+23, дождь, гроза
  • Винница – +22...+24, дождь, гроза
  • Одесса – +22...+24, дождь, гроза
  • Николаев – +24...+26, дождь, гроза
  • Херсон – +27...+29,  переменная облачность
  • Симферополь – +28...+30 переменная облачность
  • Кропивницкий – +22...+24, дождь, гроза
  • Черкассы – +21...+23, дождь, гроза
  • Чернигов – +21...+23, дождь, гроза
  • Сумы – +23...+25, дождь, гроза
  • Полтава – +24...+26, дождь, гроза
  • Днепр – +27...+29, дождь, гроза
  • Запорожье – +27...+29, переменная облачность
  • Донецк – +27...+29, переменная облачность
  • Луганск – +26...+28, переменная облачность
  • Харьков – +27...+29, переменная облачность
  • Киев – +20..+22, дождь, гроза

В Киеве и области в среду местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. В столице температура днем 20-22°, в Киевской области днем 19-24°.

Прогноз погоды на 4 сентября

Согласно прогнозу, 5 сентября в южных, большинстве центральных, восточных и Сумской областях, 6 сентября ночью в восточной части, днем на западе страны и на севере Левобережья местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/сек.

Прогноз погоды на 5 сентября

Температура в западной части, северных областях ночью 8-13°, днем 19-24°; на остальной территории ночью 11-16°, на побережье морей до 19°, днем 23-28°.

На Киевщине 5-6 сентября осадки не прогнозируются. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-8 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 19-24°.

По словам синоптика Натальи Диденко, в Украину идет серьезное похолодание.

Приметы и обряды на 4 сентября - Агафон-огуменник

"На Севере, Западе, в центральных областях, до Одесской прорвется полоса низкой температуры воздуха. Днем ожидается + 17 + 24 градуса, местами и ниже. На Востоке, юго-востоке, а также в Днепропетровской еще будет сухо и жарко, + 26 + 32 градуса. Похолодание принесет атмосферный фронт. Он приведет дожди на Правобережье", - написала синоптик в Facebook.

"Кстати, такой метеопрыжок может немного стукнуть по голове и сосудах, не пугайтесь - это все погода", - предупредила Диденко.

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Украина, Непогода, Дожди, Укргидрометцентр, Осень, Прогноз погоды.
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