Госпредприятия подали в суд на Кабмин

Новости Украины:Государственные унитарные предприятия просят суд отменить постановление Кабмина о выплате в бюджет 90% своей прибыли.

Окружной админсуд Киева 20 сентября продолжит заседание по иску к Кабмину по обжалованию постановления об обязательствах государственных унитарных предприятий платить в госбюджет 90% чистой прибыли.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

3 сентября 2019 года состоялось подготовительное заседание по иску профсоюза авиаработников международного аэропорта "Борисполь" к Кабинету министров.

"Истец просит суд отменить постановление правительства, которым обязали предприятия, объем чистой прибыли которых составляет более 50 млн грн, перечислять в государственный бюджет 90% чистой прибыли (дохода)", - подчеркивается в сообщении.

В суде уточняют, что речь идет о постановлении Кабмина №363 от 24 апреля 2019 года, которым были внесены изменения в Порядок отчисления в госбюджет части чистой прибыли государственными унитарными предприятиями и их объединениями.

По мнению профсоюза, обжалуемое постановление не соответствует правовым актам высшей юридической силы, принято правительством с превышением полномочий и с нарушением предусмотренной законодательством процедуры.

По данным пресс-службы, суд объявил перерыв в подготовительном заседании для предоставления участниками дела необходимых заявлений по существу. Следующее заседание назначено на 20 сентября 2019 года.