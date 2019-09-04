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ЮНИСЕФ отчиталась об уровне онлайн-буллинга в Украине

ЮНИСЕФ отчиталась об уровне онлайн-буллинга в Украине
11:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:Почти треть подростков и молодежи в Украине стали жертвами онлайн-буллинга.

Около трети украинских подростков и молодых людей утверждают, что стали жертвами травли в Интернете, о чем свидетельствуют данные опроса Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

"В Украине 29% опрошенных подростков были жертвами онлайн-буллинга, а 16% были вынуждены пропускать из-за этого школьные занятия", - говорится в отчете Детского фонда ООН, обнародованном в среду.

Около 59% опрошенных признались, что они знают о существовании онлайн-групп школьников, где дети обмениваются информацией о своих сверстниках в целях травли.

"Доступ школьников к Интернету означает, что школа не заканчивается, как только ученик или ученица вышли из классной комнаты. И, к сожалению, буллинг также не заканчивается, когда дети покидают здание школы", - приводятся в отчёте слова исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Фор.

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В рамках опроса более половины молодых людей в Украине полагают, что проблему может решить сама молодежь.

При этом каждый пятый украинский подросток думает, что государственные органы также должны быть ответственными за преодоление кибербуллинга.

Так, 14% молодых людей видят необходимость привлечения к решению этой проблемы школы и еще 12% - интернет-провайдеров.

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В опросе приняли участие 6791 молодых людей в возрасте от 13 до 24 лет. Респонденты анонимно отвечали на вопросы опроса U-Report в течение июня 2019 года.

U-Report – молодежный проект, внедренный в Украине Детским фондом ООН. Это опросы посредством бесплатных смс или через Твиттер, которые позволяют узнать мнение молодежи относительно важных общественных вопросов.

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Украина, ООН, ЮНИСЕФ, Детский фонд ООН, Травля, Буллинг.
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