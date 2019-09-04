Суд не рассмотрел иск Насирова о его средствах за границей

Новости Украины:ОАСК не рассмотрел запрос Романа Насирова касательно его арестованных средств за границей Украины.

Окружной административный суд оставил без рассмотрения иск Романа Насирова по организации выполнения запроса об аресте его средств, находящихся за рубежом.

Об этом информирует пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева оставил без рассмотрения иск Романа Насирова по организации выполнения запроса Шевченковского районного суда города Киева о наложении ареста на его средства, находящиеся за пределами Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, суд вынес соответствующее постановление, поскольку сторона истца повторно без уважительных причин не явилась в судебное заседание.

В суде подчеркивают, что от представителя истца неоднократно поступали ходатайства об отложении рассмотрения этого дела, поскольку он не сможет принять участие в судебном заседании.

Однако судом была признана неявка представителя истца неуважительной, поскольку в соответствующие ходатайства не представлены никакие надлежащие доказательства в подтверждение обстоятельств, которые делали невозможным участие в судебном заседании, информирует пресс-служба суда.

Также в суде объясняют, что согласно Кодексу административного судопроизводства Украины, суд своим постановлением оставляет иск без рассмотрения, если истец не явился (повторно не прибыл, если он не является субъектом властных полномочий) в подготовительное заседание или в судебное заседание без уважительных причин либо не сообщил о причинах неявки, если от него не поступило заявление о рассмотрении дела в его отсутствие.

"Решая вопрос об оставлении данного иска без рассмотрения, суд исходил со следующего - повторное неприбытие как основание для оставления искового заявления без рассмотрения означает неявку в судебное заседание два или более раза без уважительных причин в течение всего рассмотрения дела", - говорится в сообщении.

В суде напоминают, что в апреле 2019 года ОАСК открыл производство по делу по иску Романа Насирова, который просил суд признать противоправными действия министра юстиции Украины Павла Петренко по организации выполнения запроса Шевченковского районного суда г.Киева к министру на основании Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов, полученных преступным путем.