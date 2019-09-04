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Украина стала более привлекательной для туристов

Украина стала более привлекательной для туристов
13:56 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: pixabay.com

Новости Украины:За последние два года Украина поднялась на 10 позиций в Индексе конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма, и заняла там 78 место.

Об этом сообщает доклад Всемирного экономического форума в области туризма.

За последние два года Украина поднялась на 10 позиций в Индексе конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма, и заняла там 78 место.

"Украина имела самый быстрый темп роста в субрегионе, поднявшись на 10 мест, и заняв 78 место в мире. В частности, по мере стабилизации и восстановления страны, Украина резко улучшила деловую среду (с 124 на 103 место), безопасность (с 127 на 107 место), международную открытость (с 78 на 55 место) и общую инфраструктуру (с 79 на 73 место )",- сообщает экономический форум.

Согласно докладу, Украина имеет 3,7 балла из 7. Окружают наше государство в рейтинге Ямайка, Шри-Ланка, Армения, Казахстан и Намибия.

Традиционно привлекательными для путешественников являются Испания (5,4 балла), Франция (5,4 балла), Германия (5,4 балла), Япония (5,4 балла) и Соединенные Штаты Америки (5,3 балла).

Наиболее сложными для путешествий оказались Йемен (2,4 балла), Чад (2,5 балла) и Либерия (2,6 балла).

В 2019 году количество иностранных туристов в Карпатах выросло на 20%

Результаты Отчета о конкурентоспособности путешествий и туризма - это инструмент для заинтересованных сторон для оценки возможностей и предсказания болевых точек, которые мешают или будут мешать в будущем позитивному развитию туристической отрасли.

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Украина, Туризм, Путешествие, Турист.
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