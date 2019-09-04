Скачать
Среда, 04.09.2019
"Не содержит рисков": комитет ВР одобрил права Зеленского по ГБР и НАБУ
"Не содержит рисков": комитет ВР одобрил права Зеленского по ГБР и НАБУ
Над чем будет работать Минздрав: комментарий главы Скалецкой
Над чем будет работать Минздрав: комментарий главы Скалецкой
Стоимость Коноплянки упала в 10 раз
Стоимость Коноплянки упала в 10 раз
Умер культовый фешн-фотограф Питер Линдберг (Фото)
Умер культовый фешн-фотограф Питер Линдберг (Фото)

Офису президента выплатили первую зарплату

Офису президента выплатили первую зарплату
15:24 Сегодня Телеграф UBR Фото: Фейсбук

Новости Украины:Самую большую зарплату получил Андрей Богдан, а вот самая маленькая зарплата оказалась у президента Украины Владимира Зеленского.

Руководству Офиса президента, а также президенту выплатили зарплату за август, больше всего денег получил Андрей Богдан.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос "Украинских новостей".

"Заработную плату президенту Украины Владимиру Зеленскому в августе 2019 года начислили в размере должностного оклада – 28 тыс. грн. Других составляющих зарплаты (надбавок, премий и т.п.) президенту не установлено", — говорится в документе.

Также сообщается, что из этой суммы были выплачены налоги и сборы в сумме 5 460 грн, таким образом президент получил за август 22 540 грн.

Зарплата главы Офиса президента Андрея Богдана составила 39 874 грн, что почти в два раза больше президентской. В эту сумму входит должностной оклад — 16 919 грн, надбавка за выслугу лет — 4 568 грн, надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 2 743 грн, надбавка за интенсивность труда — 8 743 грн, а также другие выплаты (за период служебных командировок, премия, индексация денежных доходов) — 6 901 грн.

Гончарук: Кабмин займется неэффективными чиновниками

Нынешний премьер-министр Алексей Гончарук за прошлый месяц, когда он был на должности заместителя руководителя Офиса президента, получил 32 399 грн. В эту сумму входит должностной оклад — 14 752 грн, надбавка за интенсивность труда — 7 286 грн, а также другие выплаты в сумме 10 361 грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Зарплата, Президент, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Андрей Богдан, Офис Президента.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кара Делевинь снялась топлес для обложки глянца (Фото)
02 Маникюр 2019: модный деловой дизайн для офиса (Фото)
03 Переход Коноплянки из Шальке в Шахтер: названа сумма трансфера
04 Семь изменений в Конституции: какие важные законопроекты проголосованы в Раде
05 Бывшие российские полицейские, попросившие убежища в Украине, боятся возвращения в РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кабмин назначил своего представителя в Раде
Кабмин назначил своего представителя в Раде
Россия погасила долги перед Советом Европы
Россия погасила долги перед Советом Европы
&quot;Может быть конструктивный разговор&quot;: Скалецкая - о легализации медицинского каннабиса
Скалецкая - о легализации медицинского каннабиса
Появились первые кадры 4 сезона сериала &quot;Ривердейл&quot; (Фото)
Появились первые кадры 4 сезона сериала "Ривердейл" (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь