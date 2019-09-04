Офису президента выплатили первую зарплату

Новости Украины:Самую большую зарплату получил Андрей Богдан, а вот самая маленькая зарплата оказалась у президента Украины Владимира Зеленского.

Руководству Офиса президента, а также президенту выплатили зарплату за август, больше всего денег получил Андрей Богдан.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос "Украинских новостей".

"Заработную плату президенту Украины Владимиру Зеленскому в августе 2019 года начислили в размере должностного оклада – 28 тыс. грн. Других составляющих зарплаты (надбавок, премий и т.п.) президенту не установлено", — говорится в документе.

Также сообщается, что из этой суммы были выплачены налоги и сборы в сумме 5 460 грн, таким образом президент получил за август 22 540 грн.

Зарплата главы Офиса президента Андрея Богдана составила 39 874 грн, что почти в два раза больше президентской. В эту сумму входит должностной оклад — 16 919 грн, надбавка за выслугу лет — 4 568 грн, надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 2 743 грн, надбавка за интенсивность труда — 8 743 грн, а также другие выплаты (за период служебных командировок, премия, индексация денежных доходов) — 6 901 грн.

Нынешний премьер-министр Алексей Гончарук за прошлый месяц, когда он был на должности заместителя руководителя Офиса президента, получил 32 399 грн. В эту сумму входит должностной оклад — 14 752 грн, надбавка за интенсивность труда — 7 286 грн, а также другие выплаты в сумме 10 361 грн.