Холода продолжаются: прогноз погоды в Украине на завтра, 5 сентября

Новости Украины:Дожди завтра переместятся на восток, юг и в центр.

В ближайшие сутки, 5 сентября, погоду на большей части территории Украины будет определять прохладная, умеренно влажная воздушная масса

Об этом сообщили Укргидрометцентре.

В большинстве южных, центральных, Харьковской и Сумской областях, а также в Крыму местами пройдет кратковременный дождь с грозой. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Карта осадков на 5 сентября

Прогноз погоды на четверг, 5 сентября, по Украине:

Ужгород – +22...+24, переменная облачность

Львов – +21...+23, переменная облачность

Ивано-Франковск – +22...+24, переменная облачность

Тернополь – +21...+23, переменная облачность

Черновцы – +22...+24, переменная облачность

Хмельницкий – +22...+24, переменная облачность

Луцк – +21...+23, переменная облачность

Ровно – +21...+23, переменная облачность

Житомир – +22...+24, переменная облачность

Винница – +22...+24, переменная облачность

Одесса – +23...+25, переменная облачность

Николаев – +24...+26, дождь, гроза

Херсон – +24...+26, дождь, гроза

Симферополь – +25...+27, дождь, гроза

Кропивницкий – +24...+26, дождь, гроза

Черкассы – +23...+25, дождь, гроза

Чернигов – +22...+24, переменная облачность

Сумы – +24...+26, дождь, гроза

Полтава – +25...+27, дождь, гроза

Днепр – +25...+27, дождь, гроза

Запорожье – +25...+27, дождь, гроза

Донецк – +26...+28, переменная облачность

Луганск – +25...+27, переменная облачность

Харьков – +26...+28, дождь, гроза

Киев – +21..+23, дождь, гроза

Прогноз погоды на 5 сентября

Температура в западной части и северных областях ночью 8-13°, днем 20-25°; на остальной территории ночью 11-16°, на побережье морей до 18°, днем 23-28°.

В Киеве – без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 22-24°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 5 сентября самая высокая температура днем была +30,5 в 2008 году, самая низкая ночью +3,3 в 1901, 1906 гг.

По словам синоптика Натальи Диденко к температуре воздуха вернется совесть и она повысится.

"5-е сентября погонит атмосферный фронт в восточном направлении и поэтому Запад и Север освободятся от дождей. Завтра днем 22 + 26 градусов. А вот на Востоке, Юге и в центральных областях пройдут периодические дожди и немного посвежеет, до + 25 + 29 градусов, где-то еще задержится +30 градусов, - написала синоптик в своем Facebook-аккаунте.