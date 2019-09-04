Холода продолжаются: прогноз погоды в Украине на завтра, 5 сентября

В ближайшие сутки, 5 сентября, погоду на большей части территории Украины будет определять прохладная, умеренно влажная воздушная масса
Об этом сообщили Укргидрометцентре.
В большинстве южных, центральных, Харьковской и Сумской областях, а также в Крыму местами пройдет кратковременный дождь с грозой. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Карта осадков на 5 сентября
Прогноз погоды на четверг, 5 сентября, по Украине:
Прогноз погоды на 5 сентября
Температура в западной части и северных областях ночью 8-13°, днем 20-25°; на остальной территории ночью 11-16°, на побережье морей до 18°, днем 23-28°.
В Киеве – без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 22-24°.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 5 сентября самая высокая температура днем была +30,5 в 2008 году, самая низкая ночью +3,3 в 1901, 1906 гг.
По словам синоптика Натальи Диденко к температуре воздуха вернется совесть и она повысится.
"5-е сентября погонит атмосферный фронт в восточном направлении и поэтому Запад и Север освободятся от дождей. Завтра днем 22 + 26 градусов. А вот на Востоке, Юге и в центральных областях пройдут периодические дожди и немного посвежеет, до + 25 + 29 градусов, где-то еще задержится +30 градусов, - написала синоптик в своем Facebook-аккаунте.