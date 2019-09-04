Фонд гарантирования вкладов физических лиц устроил распродажу драгоценностей

Новости Украины:Драгоценности, находящееся на балансе ликвидируемого банка, выставили на аукцион "ProZoro".

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продает ювелирные украшения из драгоценных металлов с бриллиантами, находящиеся на балансе ликвидируемого банка "Контракт". Как сообщается на сайте фонда, ранее эти украшения были в залоге по кредиту и перешли в собственность финучреждения. Изделия не были в использовании.

В перечне продаваемых украшений серьги в белом золоте 750 пробы весом 17,66 грамм с бриллиантами, браслет из золота 585 пробы с инкрустацией бриллиантами длиной 22 см, кольцо из белого золота 750 пробы весом 7,15 грамм со вставкой бриллиантов, золотое кольцо с инкрустацией драгоценными камнями весом 6,09 грамм, кольцо из золота 750 пробы весом 8,28 грамм с фантазийной огранкой и вставками бриллиантов.

Отмечается, что торги состоятся 11 сентября через голландский аукцион в системе "ProZоrro.Продажи". Осмотреть ювелирные изделия можно по адресу местонахождения бака "Контракт" в Киеве по бульвару Шевченко, 8/26.

Также сообщается, что средства от продажи изделий будут направлены на погашение требований кредиторов банка.

В ходе очистки банковской системы Украины за 2014-2017 годы Национальный банк принял решения о выведении с рынка в отношении 96 банков.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам этих банков свыше 90 млрд грн возмещения по вкладов и в настоящее время продолжает ликвидацию 75 финучреждений.