Скачать
Среда, 04.09.2019
Зеленский внес в Раду законопроект о наказании за контрабанду янтаря
Зеленский внес в Раду законопроект о наказании за контрабанду янтаря
Гончарук: Мы очень хотим открыть здание правительства максимально
Гончарук: Мы очень хотим открыть здание правительства максимально
Президент УЕФА третий раз прибыл в Украину (Фото)
Президент УЕФА третий раз прибыл в Украину (Фото)
Samsung готовится представить второе складное устройство
Samsung готовится представить второе складное устройство

Зеленский подписал закон о нововведений в сфере административных слуг

Зеленский подписал закон о нововведений в сфере административных слуг
19:30 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay.com

Новости Украины:Обязал Кабмин разработать соответствующую процедуру.

Президент Владимир Зеленский подписал указ (№647/2019 "О некоторых мерах по обеспечению предоставления качественных публичных услуг"), который предлагает ряд нововведений в сфере административных слуг.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Указ вступает в силу со следующего дня после его опубликования, то есть – с 5 сентября 2019-го.

Президент поручил Кабмину проработать введение процесса регистрации места жительства по декларативному принципу путем подачи заявления в электронной форме. Глава государства хочет таким образом облегчить соответствующую процедуру. Также Зеленский предлагает в документе дать право органам местного самоуправления и (или) нотариусам предоставлять отдельные публичные услуги, связанные со следующими функциями:

  • Регистрация актов гражданского состояния.
  • Регистрация транспортных средств.
  • Выдача водительских удостоверений.
  • Регистрация земельного участка.
  • Предоставление социальных услуг.

Зеленский наложил вето на закон о химкастрации

Кроме того, президент поручил правительству внедрить механизм предоставления комплексной электронной услуги, связанной с оформлением права на земельный участок. Предложил перевести отдельные админуслуги в автоматический режим без вмешательства человека, а также через курьера или с помощью телефонной связи. При этом за качеством предоставляемых публичных услуг должен следить Кабмин, создав при этом механизм соответствующего контроля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Президент, Президент Украины, Законы, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: модный деловой дизайн для офиса (Фото)
02 Кара Делевинь снялась топлес для обложки глянца (Фото)
03 Полезные привычки, которые уберегут вас от рака
04 Переход Коноплянки из Шальке в Шахтер: названа сумма трансфера
05 Семь изменений в Конституции: какие важные законопроекты проголосованы в Раде
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кабмин назначил своего представителя в Раде
Кабмин назначил своего представителя в Раде
Холода продолжаются: прогноз погоды в Украине на завтра, 5 сентября
Прогноз погоды в Украине на завтра, 5 сентября
Зеленский уволил главу СБУ Херсонщины
Зеленский уволил главу СБУ Херсонщины
Во имя Земли: NASA и ESA объединяются
Во имя Земли: NASA и ESA объединяются
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь