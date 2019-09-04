Зеленский подписал закон о нововведений в сфере административных слуг

Новости Украины:Обязал Кабмин разработать соответствующую процедуру.

Президент Владимир Зеленский подписал указ (№647/2019 "О некоторых мерах по обеспечению предоставления качественных публичных услуг"), который предлагает ряд нововведений в сфере административных слуг.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Указ вступает в силу со следующего дня после его опубликования, то есть – с 5 сентября 2019-го.

Президент поручил Кабмину проработать введение процесса регистрации места жительства по декларативному принципу путем подачи заявления в электронной форме. Глава государства хочет таким образом облегчить соответствующую процедуру. Также Зеленский предлагает в документе дать право органам местного самоуправления и (или) нотариусам предоставлять отдельные публичные услуги, связанные со следующими функциями:

Регистрация актов гражданского состояния.

Регистрация транспортных средств.

Выдача водительских удостоверений.

Регистрация земельного участка.

Предоставление социальных услуг.

Кроме того, президент поручил правительству внедрить механизм предоставления комплексной электронной услуги, связанной с оформлением права на земельный участок. Предложил перевести отдельные админуслуги в автоматический режим без вмешательства человека, а также через курьера или с помощью телефонной связи. При этом за качеством предоставляемых публичных услуг должен следить Кабмин, создав при этом механизм соответствующего контроля.