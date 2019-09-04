Зеленский наложил вето на закон о химкастрации

Новости Украины:Владимир Зеленский ветировал закон о принудительной химической кастрации лиц, которые совершили насильственный половой акт с несовершеннолетними.

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости".

Соответствующие данные указаны в карточке закона на сайте парламента. Отмечается, что сегодня, 4 сентября, закон был возвращен с предложениями президента. "Готовится на рассмотрение с вето президента", - говорится в графе о состоянии прохождения рассмотрения закона.

11 июля Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом как закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости" (№6449). Законом путем внесения изменений в Уголовный кодекс Украины усиливается ответственность за изнасилование и развращение несовершеннолетних. Так, в УК вводится новая статья 59-1 "Принудительная химическая кастрация".

Согласно этой статье, наказание в виде принудительной химической кастрации заключается в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, имеющих целью уменьшить либидо и сексуальную активность.

Предусмотрено, что принудительная химическая кастрация не применяется к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет и к лицам в возрасте более 65 лет. 19 июля тогдашний председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал этот закон, и он был направлен на подпись президенту.

Напомним, Ульяна Супрун выступила против химической кастрации педофилов как метода наказания.