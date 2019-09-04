Закон о снятии неприкосновенности ждет подписи на столе у Зеленского

Новости Украины:Верховная Рада на вчерашнем заседании проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности с 2020 года.

Закон об отмене депутатской неприкосновенности направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Соответствующая информация размещена на странице закона на сайте Верховной Рады.

Верховная Рада 3 сентября проголосовала за окончательное одобрение (в целом) законопроекта (№7203) о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которым предусмотрено лишение народных депутатов неприкосновенности с 2020 года.

"За" проголосовали 252 нардепа из фракции "Слуга народа", 24 - фракции "Евросолидарность", 23 – фракции "Батькивщина", 22 - группы "За будущее", 19 - фракции "Голос". Еще 33 голоса дали внефракционные депутаты.

При этом ни одного голоса "за" не дала фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" - все 27 присутствующих на заседании нардепов этой фракции не голосовали.

Закон о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов) 3 сентября был подписан председателем ВР Дмитрием Разумковым и передан на подпись президенту, говорится на сайте парламента.

Рада также проголосовала за семь изменений в Конституцию, которые были переданы на рассмотрение КСУ.