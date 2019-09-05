В августе НАПК выявило признаки 337 нарушений антикоррупционного законодательства

Новости Украины:За август Национальное агентство по предупреждению коррупции зафиксировало 337 нарушений законодательства.

В августе 2019 года Национальное агентство по предупреждению коррупции зафиксировало 337 нарушений законодательства в сфере предотвращения коррупции.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"НАПК в августе 2019 года выявило признаки 337 нарушений законодательства в сфере предотвращения коррупции. Так, уполномоченные лица Национального агентства составили и направили в суд 273 протокола об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

46 админпротоколов Национальное агентство составило за несоблюдение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 6 админпротоколов - о нарушении ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности, 2 админпротокола - о нарушении ограничений относительно получения подарков, и 3 админпротокола - о невыполнении законных требований Национального агентства .

За нарушение сроков предоставления деклараций агентство составило 5 админпротоколов, за несвоевременное представление или непредставление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии - 33 админпротокола, 1 админпротокол - за декларирование недостоверных сведений в размере от 100 до 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

За нарушение порядка представления отчета политической партии Национальное агентство направило в суд 34 админпротокола, за нарушение порядка предоставления или получения взноса в пользу политпартии - 115 админпротоколов. Кроме того, за невыполнение законных требований Национального агентства в суд направлено 28 админпротоколов.

Национальное агентство утвердило 52 обоснованных выводов о выявленных признаках правонарушений, связанных с коррупцией. Из них по результатам проверок в 25 декларациях обнаружены недостоверные сведения на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - на 134, 6 млн грн соответственно, а также установлены признаки умышленного непредставления 27 деклараций.

Кроме того, в августе НАПК составило 40 полных проверок деклараций и утвердило 302 решения о результатах полных проверок деклараций.

Также Национальное агентство направило 12 предписаний. Из них 6 предписаний внесены по результатам мониторинга соблюдения законодательства о конфликте интересов и других ограничений по предотвращению коррупции, 6 предписаний - по результатам проверок государственных органов.

Всего с начала года Национальное агентство зафиксировало 2133 нарушения антикоррупционного законодательства.