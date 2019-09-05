Скачать
Четверг, 05.09.2019
Главные события 4 августа: увольнения Кличко и Супрун, указы Зеленского, Беленюк едет на чемпионат мира
Главные события 4 августа: увольнения Кличко и Супрун, указы Зеленского, Беленюк едет на чемпионат мира
СБУ расследует возможную государственную измену на предприятии "Мотор Сич"
СБУ расследует возможную госизмену на предприятии "Мотор Сич"
Отбор Евро-2020: какие матчи нас ждут 5 сентября
Отбор Евро-2020: какие матчи нас ждут 5 сентября
Приметы и обряды на 5 сентября - Луп-брусничник
Приметы и обряды на 5 сентября - Луп-брусничник

В августе НАПК выявило признаки 337 нарушений антикоррупционного законодательства

В августе НАПК выявило признаки 337 нарушений антикоррупционного законодательства
06:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:За август Национальное агентство по предупреждению коррупции зафиксировало 337 нарушений законодательства.

В августе 2019 года Национальное агентство по предупреждению коррупции зафиксировало 337 нарушений законодательства в сфере предотвращения коррупции.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"НАПК в августе 2019 года выявило признаки 337 нарушений законодательства в сфере предотвращения коррупции. Так, уполномоченные лица Национального агентства составили и направили в суд 273 протокола об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

46 админпротоколов Национальное агентство составило за несоблюдение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 6 админпротоколов - о нарушении ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности, 2 админпротокола - о нарушении ограничений относительно получения подарков, и 3 админпротокола - о невыполнении законных требований Национального агентства .

За нарушение сроков предоставления деклараций агентство составило 5 админпротоколов, за несвоевременное представление или непредставление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии - 33 админпротокола, 1 админпротокол - за декларирование недостоверных сведений в размере от 100 до 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

За нарушение порядка представления отчета политической партии Национальное агентство направило в суд 34 админпротокола, за нарушение порядка предоставления или получения взноса в пользу политпартии - 115 админпротоколов. Кроме того, за невыполнение законных требований Национального агентства в суд направлено 28 админпротоколов.

Национальное агентство утвердило 52 обоснованных выводов о выявленных признаках правонарушений, связанных с коррупцией. Из них по результатам проверок в 25 декларациях обнаружены недостоверные сведения на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - на 134, 6 млн грн соответственно, а также установлены признаки умышленного непредставления 27 деклараций.

Кроме того, в августе НАПК составило 40 полных проверок деклараций и утвердило 302 решения о результатах полных проверок деклараций.

НАБУ прокомментировали дело Приватбанка

Также Национальное агентство направило 12 предписаний. Из них 6 предписаний внесены по результатам мониторинга соблюдения законодательства о конфликте интересов и других ограничений по предотвращению коррупции, 6 предписаний - по результатам проверок государственных органов.

Всего с начала года Национальное агентство зафиксировало 2133 нарушения антикоррупционного законодательства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Коррупция, Декларация, НАПК.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кабмин увольняет замминистров: кто в "черном" списке
02 Гороскоп на завтра, 5 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Зеленского попросили вернуть Кличко обратно
04 Зеленский внес в Раду законопроект о наказании за контрабанду янтаря
05 Гончарук: Мы очень хотим открыть здание правительства максимально
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Иран дает Европе еще два месяца, чтобы спасти &quot;ядерную сделку&quot;
Иран дает Европе еще два месяца, чтобы спасти СВПД
Холода продолжаются: прогноз погоды в Украине на завтра, 5 сентября
Прогноз погоды в Украине на завтра, 5 сентября
На Багамах ураган &quot;Дориан&quot; унес жизни 20 человек
На Багамах ураган "Дориан" унес жизни 20 человек
Рецепт дня: картофельный суп-пюре
Рецепт дня: картофельный суп-пюре
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь