Приметы и обряды на 5 сентября - Луп-брусничник

Новости Украины:Православные почитают 5 сентября память Луппа Солунского, который был верным слугой великомученика Дмитрия Солунского.

Традиции на 5 сентября

В этот день чтили память мученика Луппа, который жил в конце III - начале IV веков и был верным слугой святого великомученика Димитрия Солунского. Присутствуя при кончине господина, он омочил свою одежду его кровью и взял перстень с его руки.

Этой одеждой, а также перстнем и именем великомученика Димитрия святой Лупп творил в Солуни многие чудеса, добровольно предал себя в руки мучителей и был убит по повелению императора Максимиана Галерия.

В народе святого Луппа представляли здоровым рыжим мужиком, который ходит по деревне и хлопает мужиков и баб по спине, заставляет их земле кланяться. Стукнет Луп бабу - та в лес за ягодами бежать, стукнет мужика - тот в поле, убирать овес.

По традиции, считалось, что в этот день случаются первые заморозки. В народе говорили, что бывают морозы лупенские, покровские, екатерининские, Михайловские, причем после лупенских морозов полагалось ходить за брусникой и клюквой.

В этот день льны "лупятся". По наблюдениям крестьян, лен две недели цветет, четыре недели спеет, а на седьмую семя летит - то есть "лупится". В этот день полагалось смотреть на улетающих журавлей. Считалось, что если на Лупа журавли на юг потянулись, зима будет ранняя. Если журавли летят низко, то зима предстоит теплая, а если высоко - то холодная. Журавли летят низко, быстро, "молчком" - жди скорого ненастья.

Приметы на 5 сентября

На святого Лупа овес морозом лупит.

Лупенские заморозки на овес садятся, брусникой сластятся.

Луппов мороз морозит нос.

Не соберешь овес - наглотаешься слез.

Если не будет утренника, так в сентябре не заморозит.

Если на Луппа полетели на юг журавли - жди ранней зимы.

Коли брусника поспела, то и овес дошел.