Дожди не покидают Украину: прогноз погоды на 5-6 сентября

В Украине в четверг комфортные 23-28°, но ожидаются дожди.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
"5 сентября переменная облачность. В большинстве южных, центральных, Харьковской, Сумской областях и в Крыму местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 23-28°", - отмечается в сообщении.
Прогноз погоды на четверг, 5 сентября, по Украине:
Ужгород – +22...+24, переменная облачность
Львов – +21...+23, переменная облачность
Ивано-Франковск – +22...+24, переменная облачность
Тернополь – +21...+23, переменная облачность
Черновцы – +22...+24, переменная облачность
Хмельницкий – +22...+24, переменная облачность
Луцк – +21...+23, переменная облачность
Ровно – +21...+23, переменная облачность
Житомир – +22...+24, переменная облачность
Винница – +22...+24, переменная облачность
Одесса – +23...+25, переменная облачность
Николаев – +24...+26, дождь, гроза
Херсон – +24...+26, дождь, гроза
Симферополь – +25...+27, дождь, гроза
Кропивницкий – +24...+26, дождь, гроза
Черкассы – +23...+25, дождь, гроза
Чернигов – +22...+24, переменная облачность
Сумы – +24...+26, дождь, гроза
Полтава – +25...+27, дождь, гроза
Днепр – +25...+27, дождь, гроза
Запорожье – +25...+27, дождь, гроза
Донецк – +26...+28, переменная облачность
Луганск – +25...+27, переменная облачность
Харьков – +26...+28, дождь, гроза
Киев – +21..+23, переменная облачность
В Киеве 5 сентября переменная облачность, но без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 21-23°.
В Киевской области в четверг также переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 20-25°.
Прогноз погоды на 5 сентября
Дожди 5 сентября
6 сентября ночью в восточных областях, Крыму, Приазовье, днем на севере Левобережья и в центральных областях, 7 сентября днем на крайнем западе страны местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью 8-13°, днем 19-24°; на остальной территории ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, днем 25-30°, в северных и Винницкой областях 22-27°.
Прогноз погоды на 6 сентября
В Киеве и столичной области 6-7 сентября переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°.