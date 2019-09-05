Дожди не покидают Украину: прогноз погоды на 5-6 сентября

Новости Украины:В четверг, 5 сентября, многие регионы Украины накроет дождями.

В Украине в четверг комфортные 23-28°, но ожидаются дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"5 сентября переменная облачность. В большинстве южных, центральных, Харьковской, Сумской областях и в Крыму местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 23-28°", - отмечается в сообщении.

Прогноз погоды на четверг, 5 сентября, по Украине:

Ужгород – +22...+24, переменная облачность

Львов – +21...+23, переменная облачность

Ивано-Франковск – +22...+24, переменная облачность

Тернополь – +21...+23, переменная облачность

Черновцы – +22...+24, переменная облачность

Хмельницкий – +22...+24, переменная облачность

Луцк – +21...+23, переменная облачность

Ровно – +21...+23, переменная облачность

Житомир – +22...+24, переменная облачность

Винница – +22...+24, переменная облачность

Одесса – +23...+25, переменная облачность

Николаев – +24...+26, дождь, гроза

Херсон – +24...+26, дождь, гроза

Симферополь – +25...+27, дождь, гроза

Кропивницкий – +24...+26, дождь, гроза

Черкассы – +23...+25, дождь, гроза

Чернигов – +22...+24, переменная облачность

Сумы – +24...+26, дождь, гроза

Полтава – +25...+27, дождь, гроза

Днепр – +25...+27, дождь, гроза

Запорожье – +25...+27, дождь, гроза

Донецк – +26...+28, переменная облачность

Луганск – +25...+27, переменная облачность

Харьков – +26...+28, дождь, гроза

Киев – +21..+23, переменная облачность

В Киеве 5 сентября переменная облачность, но без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 21-23°.

В Киевской области в четверг также переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 20-25°.

Прогноз погоды на 5 сентября

Дожди 5 сентября

6 сентября ночью в восточных областях, Крыму, Приазовье, днем на севере Левобережья и в центральных областях, 7 сентября днем на крайнем западе страны местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью 8-13°, днем 19-24°; на остальной территории ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, днем 25-30°, в северных и Винницкой областях 22-27°.

Прогноз погоды на 6 сентября

В Киеве и столичной области 6-7 сентября переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°.