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Холодницкий рассчитывает на приговоры по резонансным делам

Холодницкий рассчитывает на приговоры по резонансным делам
12:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Руководитель САП, Назар Холодницкий, надется, что с началом работы Высшего антикоррупцыонной прокуратуры появятся и приговоры.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий надеется, что Высший антикоррупционный суд (ВАС) вынесет приговоры по резонансным делам в отношении бывших народных депутатов и чиновников. Об этом он заявил журналистам после торжественного мероприятия по случаю начала работы Высшего антикоррупционного суда.

"Я надеюсь, что с началом работы Высшего антикоррупционного суда мы увидим приговоры. Обвинительные, оправдательные, но приговоры. Речь идет о Насирове, Розенблате, Полякове, Мартыненко, Труханове, обо всех делах НАБУ и САП" - сказал Холодницкий.

Он заявил, что прокуроры САП готовы поддерживать обвинение в новосозданном суде.

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Также Холодницкий выразил надежду, что судьи Высшего антикоррупционного суда не станут коррупционерами.

"Я уверен в том, что судьи Высшего антикоррупционного суда взяток брать не будут. А если такие факты появятся, то расследовать их будет Государственное бюро расследований", - добавил Холодницкий.

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Суд, SAP, НАБУ, Назар Холодницкий, ВАС.
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