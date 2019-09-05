Суд заочно арестовал экс-главу НКРЭКУ Вовка

Новости Украины:Киевский суд разрешил заочно задержать бывшего главу НКРЭКУ Вовка.

Соломенский районный суд Киева дал разрешение на задержание подозреваемого в деле "Роттердам+" бывшего руководителя Национальной комиссии государственного регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка, сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.

"Суд дал разрешение на его задержание", - сказал Сытник журналистам в четверг в Киеве.

По его словам, когда речь идёт о международном розыске, то отдельно ставится вопрос о задержании и отдельно - об аресте.

"На сегодняшний день есть решение суда, которым предоставлено разрешение на задержание", пояснил директор НАБУ.

Также Сытник добавил, что по данным антикоррупционных органов, на сегодняшний день Вовк находится за границей.

Он подчеркнул, что данное решение и необходимо для запуска процедуры международного розыска.

Отвечая на вопрос о том, когда возможно решение суда об аресте, Сытник сказал: "Это зависит от суда".

Как сообщалось, в конце апреля 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину".

САП и НАБУ 8 августа 2019 года уведомили о подозрении шесть лиц, включая экс-главу НКРЭКУ Вовка, экс-члена комиссии Владимира Евдокимова. Им вменяется злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц с целью получения неправомерной выгоды для других юридических лиц вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

О подозрении также уведомлены сотрудники компании "ДТЭК": генеральный директор "ДТЭК Сети" Иван Гелюх и советник директора "ДТЭК Востокэнерго" Борис Лисовой.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник призвал Вовка защищаться от обвинений не в социальных сетях, а лично.

В то же время Вовк заявил, что не намерен возвращаться в Украину для допроса по делу "Роттердам+" из-за подозрения в необъективности украинской судебной и правоохранительной систем.