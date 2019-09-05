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Четверг, 05.09.2019
Зеленский: На ВАКС ожидает более 200 громких дел
Зеленский: На ВАКС ожидает более 200 громких дел
В Украине начал работу Высший антикоррупционный суд
В Украине начал работу Высший антикоррупционный суд
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Зеленский: На ВАКС ожидает более 200 громких дел

Зеленский: На ВАКС ожидает более 200 громких дел
11:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Зеленский обещает сделать все необходимое, чтобы ВАКС сосредоточился на самых громких делах о топ-коррупции.

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю начала работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) заверил, что будут приняты все необходимые решения, чтобы ВАКС сосредоточился исключительно на делах о топ-коррупции.

"Я понимаю, что сейчас есть проблема, которую мы еще не успели решить, - это вопрос с рамками подсудности. Раньше кое-кто, не будет вспоминать фамилии, на законодательном уровне постарался, чтобы вашу работу можно было заблокировать, завалив тысячами мелких дел", - сказал он в четверг на брифинге, посвященном началу работы ВАКС.

Зеленский заверил, что он и Верховная Рада сделают всё необходимое, чтобы ВАКС сразу начал рассматривать наиболее громкие дела.

"Я знаю, что вы ожидаете более 200 громких дел по разворовыванию, хищениям коррупционеров – топ-чиновников, и поможем, чтобы вы свободно рассматривали эти дела, и эти люди были наказаны", - сказал он.

В Украине начал работу Высший антикоррупционный суд

Как сообщалось, в мае собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины приняло решение о начале работы суда 5 сентября 2019 года. Также собрание судей ВАКС избрало его главой судью первой инстанции Елену Танасевич.

30 августа в парламентской газете "Голос Украины" было опубликовано сообщение, что Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС), согласно решению собрания его судей, начнет работу 5 сентября.

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Суд, SAP, НАБУ, Владимир Зеленский, ВАКС.
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