В Украине начинает работу Высший антикоррупционный суд

Конкурс по отбору судьей сопровождался скандалами. С запуском антикорсуда связывает начало обещанных "посадок чиновников" Зеленский.
Как известно, дата запуска ВАКС была определена в мае текущего года на собрании судей Высшего антикоррупционного суда. Информация о начале работы ВАКС должна быть обнародована на веб-портале "Судебная власть" и в газете "Голос Украины".
В первые дни в суд могут передать около 3500 дел – по 500 на каждую из семи судейских коллегий. В таком случае рассмотрение одного дела может занять до 4,5 лет.
Кроме того, суд будет рассматривать ходатайства Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Возглавляет ведомство судья Елена Танасевич. В состав суда входят 38 судей, из них 11 работают в Апелляционной палате.
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В пресс-брифинге по этому поводу примут участие, помимо судей, президент Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка.
ВАКС (Высший антикоррупционный суд) - высший специализированный орган в системе судоустройства Украины. Действует на постоянной основе и находится в Киеве. С 5 сентября перечисленные ниже преступления могут рассматриваться исключительно этим судом:
- нецелевое использование бюджетных средств;
- злоупотребление властью или служебным положением;
- злоупотребление служебным положением в юридическом лице частного права;
- злоупотребление лицом, предоставляющим админуслуги;
- принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды служебным лицом.
Все судьи Антикорсуда прошли конкурсный отбор - их 38 человек. Все они имеют дополнительные гарантии их личной безопасности и личной безопасности членов семей, а также гарантии сохранения их имущества.
Помещения Антикоррсуда располагаются в Киеве по адресу: проспект Победы, 41 и Крещатик, 42А (бывшее здание Печерского райсуда Киева).