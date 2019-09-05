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Разведка обработала возможные военно-политические сценарии для Украины

Разведка обработала возможные военно-политические сценарии для Украины
15:20 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины:Силовики и ученые собрали и проанализировали информацию, касающуюся развития ситуации в мире, в Европейском регионе и вокруг Украины.

Разведка обработала возможные военно-политические сценарии, требующие применения военной силы, на период до 2030 года.

Об этом сообщает представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.

Силовики и ученые собрали и проанализировали информацию, касающуюся развития ситуации в мире, в Европейском регионе и вокруг Украины.

"Все это делалось для того, чтобы определить перспективу на 10 лет - как будет развиваться ситуация вокруг Украины... Всего обработано восемь сценариев, при этом в четырех из них ведущую роль будут играть ВСУ", - рассказал Скибицкий.

Среди четырех сценариев, в которых предполагается участие ВСУ, говорится о следующих: вооруженная агрессия против Украины; внутренний конфликт на территории Украины, который может быть поддержан извне; пограничный конфликт и возможное втягивание Украины в противостояние между мировыми государствами.

По мнению Скибицкого, сейчас в Украине, по сути, происходит второй сценарий - нынешний вооруженный конфликт на востоке нашего государства, который поддерживается Российской Федерацией.

Скибицкий отметил также мощное противостояние между США и НАТО и Российской Федерацией.

"И Украина стала "серой зоной" для России. Именно поэтому РФ наращивает группировку возле наших границ. И мы проанализировали - может ли Украина быть втянута в этот конфликт. Кстати, он может возникнуть также в странах Балтии. И мы знаем - насколько Россия активно работает там, используя гибридные методы", – говорит представитель разведки.

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На вопрос, влияет ли такая аналитическая информация разведки на принятие решений руководством государства, Скибицкий ответил:

"Во-первых, мы стараемся объективно информировать руководство государства, военное руководство в отношении всех событий, которые происходят вокруг Украины, планов и намерений РФ, как агрессора, других стран относительно Украины, затрагивающих наши интересы. Я говорю не только о военном аспекте. Та же сфера борьбы с терроризмом, вопросы незаконной миграции и тому подобное. Это уже региональные угрозы, которые все больше проявляются в современных условиях".

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Украина, ВСУ, Министерство обороны, Европейский регион, Вадим Скибицкий.
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