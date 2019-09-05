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Президент определит приоритеты для военной разведки в ноябре

Президент определит приоритеты для военной разведки в ноябре
12:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В ноябре Зеленский определит приоритеты для военной разведки на 2020.

Ежегодно Президент Украины своим указом определяет приоритетные задачи разведывательным органам на год, поэтому в ноябре 2019 года они должны быть сформулированы.

Об этом в интервью Укринформу заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"Согласно нормативным документам, эти задачи на следующий год должны быть поставлены в ноябре 2019 года. Если даже затягивается этот процесс, поскольку он сложный и охватывает все сферы деятельности и все разведывательные органы Украины, то, как правило, в феврале-марте мы уже имеем приоритетные задачи. Но непосредственное планирование разведки начинается уже в сентябре. Поэтому задача ставится и ГУР, и военным подразделениям, выполняющим задачи в поле, это и разведывательная авиация, и средства разведки флота, и подразделения разведки Сухопутных войск", - рассказал Скибицкий.

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Он добавил, что без эффективного планирования в условиях вооруженной агрессии одержать победу просто нереально.

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Минобороны, Разведка, Владимир Зеленский, Вадим Скибицкий.
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