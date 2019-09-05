У него и так их три: у Медведчука хотят "отнять" один канал

Новости Украины:Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, подал в суд на канал т просит аннулировать его лицензию.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил обратиться в суд об аннулировании лицензии телеканала NewsOne. Соответствующее решение было принято на заседании Нацсовета.

"Признать разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире обществом "Новини 24" ("Новости 24") в период с 06.06 по 08.07, а также нарушение абзацев 3 и 4 части второй статьи 6 Закона Украины ”О телевидении и радиовещании", части первой статьи 28 закона Украины "Об информации" и факт не устранения лицензиатом нарушений законодательства, невыполнение пункта 4 решения Национального совета от 07.02.2019 и распоряжение от 12.02.2019", - заявила первый заместитель председателя Нацсовета Ольга Герасимьюк.

Вторым пунктом решения предусматривается обратиться в суд с иском об "аннулировании лицензии на вещание Общества "Новини 24" ("Новости 24").

"Мы подчеркиваем, что Национальный совет ни в коем случае не закрывает каналы, не отнимает лицензии. Мы обращаемся в суд, чтобы он принял свое решение, ведь действительно очень сложный вопрос. И поэтому это также означает, что канал отныне не прекращает вещание ... он работает, никто не теряет работу, не выходит на улицу, пока суд не рассмотрит этот вопрос. Уже когда суд его рассмотрит, тогда, соответственно, будут и какие-то действия", - отметила Герасимьюк.

Подытоживая, она подчеркнула, что "признается разжигание национальной, расовой, религиозной вражды и ненависти, обращаемся в суд с иском об аннулировании лицензии". Решение поддержали участники заседания.