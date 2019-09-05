Остатки лета напоминают о себе: прогноз погоды на завтра, 6 сентября

В пятницу, 6 сентября, в Украину вернется теплая и сухая погода, местами пройдут кратковременные дожди.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в большинстве областей Украины будет определять теплый и преимущественно сухой воздух, лишь в Приазовье, центральной части и на северо-востоке страны распространится неустойчивая воздушная масса.
Карта ветров на 6 сентября
Прогноз погоды на пятницу, 6 сентября, по Украине:
Кратковременный дождь пройдет в Приазовье и Крыму ночью, а также днем на севере Левобережья. На остальной территории Украины будет без осадков.
Карта осадков на 6 сентября
Температура в западных, большинстве северных и Винницкой областях ночью 8-13°, днем 20-25°. На остальной территории ночью - 10-15°, на побережье морей - до 18°, днем- 23-28°, на юге до - 30°.
В Киеве без осадков, температура ночью 11-13°, днем 23-25°.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 6 сентября самая высокая температура днем была 31° в 2008 году, а самая низкая ночью 5,1° в 1998 году.
Синоптик Наталья Диденко обещает "много солнца, немного красивых белых облаков, сухой воздух с повиванням северо-восточного ветра и комфортную температуру воздуха".
"Дожди, преимущественно небольшие, возможны на северо-востоке и на крайнем западе", - сообщила Диденко.