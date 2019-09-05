Остатки лета напоминают о себе: прогноз погоды на завтра, 6 сентября

Новости Украины:Завершение рабочей недели порадует комфортной температурой воздуха и сухим воздухом.

В пятницу, 6 сентября, в Украину вернется теплая и сухая погода, местами пройдут кратковременные дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода в большинстве областей Украины будет определять теплый и преимущественно сухой воздух, лишь в Приазовье, центральной части и на северо-востоке страны распространится неустойчивая воздушная масса.

Карта ветров на 6 сентября

Прогноз погоды на пятницу, 6 сентября, по Украине:

Ужгород – +23...+25, переменная облачность

Львов – +21...+23, переменная облачность

Ивано-Франковск – +21...+23, переменная облачность

Тернополь – +22...+24, переменная облачность

Черновцы – +23...+25, переменная облачность

Хмельницкий – +22...+24, переменная облачность

Луцк – +22...+24, переменная облачность

Ровно – +22...+24, переменная облачность

Житомир – +22...+24, дождь

Винница – +23...+25, переменная облачность

Одесса – +24...+26, переменная облачность

Николаев – +27...+29, переменная облачность

Херсон – +26...+28, переменная облачность

Симферополь – +25...+27, переменная облачность

Кропивницкий – +25...+27, переменная облачность

Черкассы – +22...+24, переменная облачность

Чернигов – +22...+24, переменная облачность

Сумы – +24...+26, дождь

Полтава – +24...+26, дождь

Днепр – +27...+29, дождь

Запорожье – +27...+29, переменная облачность

Донецк – +26...+28, переменная облачность

Луганск – +25...+27, переменная облачность

Харьков – +26...+28, переменная облачность

Киев – +22..+24, переменная облачность

Кратковременный дождь пройдет в Приазовье и Крыму ночью, а также днем на севере Левобережья. На остальной территории Украины будет без осадков.

Карта осадков на 6 сентября

Температура в западных, большинстве северных и Винницкой областях ночью 8-13°, днем 20-25°. На остальной территории ночью - 10-15°, на побережье морей - до 18°, днем- 23-28°, на юге до - 30°.

В Киеве без осадков, температура ночью 11-13°, днем 23-25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 6 сентября самая высокая температура днем была 31° в 2008 году, а самая низкая ночью 5,1° в 1998 году.

Синоптик Наталья Диденко обещает "много солнца, немного красивых белых облаков, сухой воздух с повиванням северо-восточного ветра и комфортную температуру воздуха".

"Дожди, преимущественно небольшие, возможны на северо-востоке и на крайнем западе", - сообщила Диденко.