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Остатки лета напоминают о себе: прогноз погоды на завтра, 6 сентября

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Остатки лета напоминают о себе: прогноз погоды на завтра, 6 сентября
17:29 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:Завершение рабочей недели порадует комфортной температурой воздуха и сухим воздухом.

В пятницу, 6 сентября, в Украину вернется теплая и сухая погода, местами пройдут кратковременные дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода в большинстве областей Украины будет определять теплый и преимущественно сухой воздух, лишь в Приазовье, центральной части и на северо-востоке страны распространится неустойчивая воздушная масса.

Карта ветров на 6 сентября

Прогноз погоды на пятницу, 6 сентября, по Украине:

  • Ужгород – +23...+25, переменная облачность
  • Львов – +21...+23, переменная облачность
  • Ивано-Франковск – +21...+23, переменная облачность
  • Тернополь – +22...+24, переменная облачность
  • Черновцы – +23...+25, переменная облачность
  • Хмельницкий – +22...+24, переменная облачность
  • Луцк – +22...+24, переменная облачность
  • Ровно – +22...+24, переменная облачность
  • Житомир – +22...+24, дождь
  • Винница – +23...+25, переменная облачность
  • Одесса – +24...+26, переменная облачность
  • Николаев – +27...+29, переменная облачность
  • Херсон – +26...+28, переменная облачность
  • Симферополь – +25...+27, переменная облачность
  • Кропивницкий – +25...+27, переменная облачность
  • Черкассы – +22...+24, переменная облачность
  • Чернигов – +22...+24, переменная облачность
  • Сумы – +24...+26, дождь
  • Полтава – +24...+26, дождь
  • Днепр – +27...+29, дождь
  • Запорожье – +27...+29, переменная облачность
  • Донецк – +26...+28, переменная облачность
  • Луганск – +25...+27, переменная облачность
  • Харьков – +26...+28, переменная облачность
  • Киев – +22..+24, переменная облачность

Кратковременный дождь пройдет в Приазовье и Крыму ночью, а также днем на севере Левобережья. На остальной территории Украины будет без осадков.

Карта осадков на 6 сентября

Температура в западных, большинстве северных и Винницкой областях ночью 8-13°, днем 20-25°. На остальной территории ночью - 10-15°, на побережье морей - до 18°, днем- 23-28°, на юге до - 30°.

В Киеве без осадков, температура ночью 11-13°, днем 23-25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 6 сентября самая высокая температура днем была 31° в 2008 году, а самая низкая ночью 5,1° в 1998 году.

Дожди не покидают Украину: прогноз погоды на 5-6 сентября

Синоптик Наталья Диденко обещает "много солнца, немного красивых белых облаков, сухой воздух с повиванням северо-восточного ветра и комфортную температуру воздуха".

"Дожди, преимущественно небольшие, возможны на северо-востоке и на крайнем западе", - сообщила Диденко.

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Погода, Укргидрометцентр, Тепло, Гроза, Дождь, Сентябрь, Прогноз погоды.
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