Телеканал "Zik" ждет внеплановая проверка от Нацсовета

Новости Украины:Проверка будет проведена в связи с отсутствием вещания.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала ZIK (ТРК "МОСТ ТВ") в связи с отсутствием вещания.

Это решение поддержали все шесть членов Нацсовета, присутствующие на заседании 5 сентября, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мониторингом Национального совета зафиксировано отсутствие спутникового вещания этого телеканала по параметрам, указанным в его лицензии. Все телеканалы обязаны выполнять требования законодательства, условия лицензии. Поэтому мы обязаны провести внеплановую проверку телеканала ZIK", - пояснил член Нацсовета Сергей Костинский.

По результатам мониторинга спутникового вещания, от 27 августа 2019 года регулятор зафиксировал отсутствие речи ZIKа по параметрам, указанным в лицензии. Это является признаком нарушения требований закона "О телевидении и радиовещании".

Кроме того, регулятор удовлетворил заявления двух юридических лиц ООО - ТРК "МОСТ ТВ" и ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации", которые вещают под логотипами ZIK и "Z ZIK", касающиеся изменения конечного бенефициарного владельца.

В частности, в спутниковых лицензиях обеих юрлиц и лицензии на многоканальное общенациональное телевидение телесети МХ-3 телерадиокомпания "Новые коммуникации" конечным бенефициарным владельцем указан Тарас Козак.

14 июня 2019 года народный депутат Тарас Козак (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK - компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации". Таким образом, в активе Козака теперь три канала: "112 Украина", NewsOne и ZIK, объединенных в медиахолдинг "Новости".